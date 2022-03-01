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Факты / Украина

Никакой капитуляции не будет! Резников предупредил об атаке фейков со стороны РФ

Валентина Летяк редактор ленты
Олексій Резніков

Министр обороны Украины Алексей Резников предупреждает о масштабной информационно-психологической операции со стороны РФ, чтобы с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и ВСУ.

По его словам, сначала оккупанты планирую устроить перебои связи, а затем массированно распространить фейковые сообщения о том, что якобы военно-политическое руководство Украины согласилось на капитуляцию.

– На “подтверждение” этого фейка будут распространяться вроде бы подписанные “документы”, а также смонтированные фейковые видеоролики. Это ложь! Не дождутся! Никакой капитуляции не будет! Только победа! Предупредите всех, кого можете, – сказал Резников.

По данным Офиса президента, Россия концентрирует свои войска, поскольку хочет взять в осаду  Киев и Харьков, однако ситуация сейчас контролируемая.

Ночью 1 марта над Киевом сбили пять самолетов противника: два сбили украинские самолеты, а три – системы ПВО.

Интенсивность ударов РФ постепенно снижается, поскольку она использовала не менее двух третей своего ракетного потенциала.

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Источник: Минобороны

Фото: Минобороны

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