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Факты / Украина

РФ концентрирует войска для осады Киева и Харькова, но ситуация контролируема – ОПУ

Юлия Соколова редактор ленты
Олексій Арестович

Россия концентрирует свои военные силы, поскольку хочет взять в осаду Киев и Харьков. Однако ситуация контролируема.

Об этом заявил сегодня на брифинге советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

– Противник концентрирует свои силы для осады Киева, пытается взять в осаду Харьков. Но в целом ситуация контролируема, и наше военное руководство хорошо знает, что делает, – подчеркнул он.

Арестович уточнил, что ночью были нанесены воздушные и ракетные удары по Киеву и Харькову. Киевская воздушная оборона сбила пять самолетов противника: два сбили украинские самолеты, а три – системы ПВО.

По словам Арестовича, интенсивность ударов постепенно снижается, поскольку исчерпывается ракетный потенциал агрессора.

– Снижается интенсивность ракетных ударов, поскольку противник использовал по меньшей мере две трети своего ракетного потенциала, – отметил Арестович.

Среди других горячих точек в Украине он назвал города Херсон и Мариуполь. Так, в Херсоне отдельные группы вражеской пехоты предприняли попытку проникнуть в город. Сейчас ВСУ, другие военные формирования, терробороны города уничтожают противника.

А вокруг Мариуполя происходят отдельные стрелковые и артиллерийские столкновения.

– Как видите, даже погода за нас. Третьи сутки шторм на Черном море, не позволяющий российскому морскому десанту высадиться в районе Одессы или Николаева. А с утра окрестности Киева, который вчера был горячей точкой, покрыты туманом и снегом, что также не дает российским оккупантам начать ежедневный упорный штурм Киева, — рассказал Арестович.

Он заверил, что военно-политическая обстановка в нашей стране остается контролируемой руководством Украины и Вооруженными силами.

Согласно последним данным, по состоянию на утро шестого дня войны России в Украине войска врага понесли значительные потери: в личном составе – 5 710 человек, пленных – 200; уничтоженные и поврежденные самолеты – 29; вертолетов – 29; танков – 198; боевых бронированных машин – 846; артиллерийских систем – 77; средств ПВО – 7; реактивных систем залпового огня – 24. Также уничтожены вражеские беспилотники, катера, автомобильная техника.

Фото: Офис президента

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