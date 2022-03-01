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Факти / Україна

Жодної капітуляції не буде! Резніков попередив про атаку фейків з боку РФ

Валентина Летяк редакторка стрічки
Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков попереджає про масштабну інформаційно-психологічну операцію з боку РФ, щоб за допомогою брехні зламати опір українського народу і ЗСУ.

За його словами, спочатку окупанти плануюсь влаштувати перебої зв’язку, а потім масовано поширити фейкові повідомлення про те, що нібито військово-політичне керівництво України погодилось на капітуляцію.

– На “підтвердження” цього фейку будуть поширювати начебто підписані “документи”, а також змонтовані фейкові відеоролики. Це брехня! Не дочекаються! Жодної капітуляції не буде! Тільки перемога! Попередьте усіх, кого зможете, – сказав Резніков.

За даними Офісу президента, Росія концентрує свої війська, оскільки хоче взяти в облогу Київ та Харків, проте ситуація наразі контрольована.

Вночі 1 березня над Києвом збили п’ять літаків противника: два збили українські літаки, а три – системи ППО.

Інтенсивність ударів РФ поступово знижується, оскільки вона використала щонайменше дві третини свого ракетного потенціалу.

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Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

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