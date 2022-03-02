Генштаб ВСУ: Россия потеряла тактическую инициативу и снизила темпы продвижения

Российская армия имеет два варианта: либо быть уничтоженными, либо сдаваться в плен.

Об этом сообщил генерал-лейтенант, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

– Весь мир видит, как государство-агрессор Российская Федерация ведет кровавую войну против Украины, используя дальнюю и оперативно-тактическую авиацию с применением высокоточного оружия дальнего действия. В прицеле российских оккупантов – мирные города, но они хладнокровно нажимают на спусковой механизм, что делает их военными преступниками, – написал главнокомандующий Вооруженными силами.

Он сообщил, что ВСУ дали отпор агрессору таких масштабов, что для продолжения наступления он вынужден проводить мобилизацию для формирования резерва.

– Сейчас враг потерял тактическую инициативу и снизил темпы продвижения, – написал он.

Валерий Залужный сообщил, что 1 марта во время упорных боев на Чернобыльском направлении получил ранение начальник штаба 36 российской армии (Улан-Удэ) Восточного военного округа, а в Северском операционном районе погиб (по другим данным, получил ранение) командир 11 отдельной десантно-штурмовой бригады (Улан-Удэ) Воздушно-десантных войск ВС РФ.

– Мы на своей земле, а потому будем защищать ее до последней капли крови. Как своей, так и захватчика, – написал он.

В Генштабе ВСУ добавили инфографику, согласно которой с начала войны 24 февраля и по состоянию на 28 февраля, Россия понесла потери в 5,3 тыс. в личном составе. Это сопоставимо с Первой чеченской компанией, продолжавшейся с 1994 по 1996 годы и в которой погибли чуть более 5 тыс. человек.

Смотрите интерактивную онлайн карту военных действий в Украине.

Фото: Главнокомандующий ВС Украины

Источник: Генштаб ВСУ