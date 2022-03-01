Около 05.00 24 февраля войска РФ начали широкомасштабное вторжение в Украину, нанося ракетные удары по аэропортам, военным складам и критической инфраструктуре.

За более чем 75 часов сопротивления украинские защитники полностью разрушили планы врага. Ниже предлагаем ознакомиться с онлайн-картой обстрелов и боев на территории Украины.

По данным замминистра обороны Украины Анны Маляр, суммарные ориентировочные потери личного состава оккупантов за трое предыдущих суток составляют 5 300.

Потери техники РФ по состоянию на 1 марта таковы:

Самолеты — 29

Вертолеты — 29

Танки – 198

Боевые бронированные машины — 846

Артиллерийские системы – 77

Пушки — 74

ЗРК БУК — 1

Град — 21

Автомобильная техника — 305

Цистерны — 60

БПЛА ОТР — 3

Корабли/катера — 2

Средства ПВО — 7

По состоянию на утро 1 марта российские оккупанты обстреляли ракетами и РСЗО мирные города – это свидетельство того, что они неспособны больше воевать с вооруженными украинцами.

Российские оккупационные войска произвели обстрел центра Харькова, в частности, большой взрыв произошел на площади Свободы возле здания ОГА, вторая ракета попала в здание облгосадминистрации.

Недалеко от Киева снаряд попал в роддом в селе Бузова на Житомирской трассе. Людей эвакуировали из поврежденного здания.

В результате обстрела вражеской артиллерией воинской части в Ахтырке Сумской области погибли по меньшей мере 70 украинских бойцов.

По состоянию на утро 28 февраля российские оккупанты снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины.

Кроме обстрела военных частей, гражданских и военных аэродромов, объектов критической инфраструктуры оккупанты нанесли ракетный удар по жилым домам в городах Житомир и Чернигов.

В окрестностях Киева горячо было под Ирпенем. В направлении Киева было выпущено три ракеты – одна попала в частный дом на Софиевской Борщаговке, одну сбили силы ПВО, еще одна упала неизвестно где.

В Херсонской области под ударом остается Новая Каховка, а в областном центре — относительная тишина.

В Запорожской области враг оккупировал Бердянск. Вражеская техника наблюдается в разных общинах. В Бердянске во время операции по захвату города пострадали два человека: один убит, другой ранен. Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами.

В Донецкой области ведутся бои за Мариуполь и Волноваху. Последняя, ​​по словам местных властей, находится на грани гуманитарной катастрофы.

ВСУ всю ночь отражали наступление на Харьков, уничтожали колонны уже на подходах к позициям еще до того, как они смогли нанести артиллерийские обстрелы по городу. Город под контролем.

По состоянию на 27 февраля основные усилия противника сосредоточены на Полесском и Северском операционных направлениях с целью блокирования Киева.

Подразделения 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа Вооруженных сил РФ двигаются в сторону Бучи, Капитановки и Белогородки.

В направлении Борисполя и Ични двигаются подразделения Центрального военного округа Вооруженных Сил РФ.

Из территории Беларуси в направлении Чернобыля перемещаются инженерные подразделения для осуществления переправ через реки Тетерев и Ирпень.

Противник обустроил понтонную переправу в районе Комарина через реку Десна и в районе Ораного через реку Тетерев.

Кроме того, РФ перебазировала тактическую авиационную группу самолетов Су-34 из Московской области на аэродром Барановичи в Белоруссии.

После неудачной попытки завладеть Черниговом оккупанты обходят город в направлении Ивановки и Козельца.

В сторону Сум и Прилук враг вклинился на глубину до 200 км, но был остановлен.

Часть сил Северного флота ВС РФ в составе двух батальонных тактических групп продолжила наступление в направлении Кременчуга, вклинившись на глубину до 120 км, где была остановлена.

На Таврическом направлении противник перегруппируется для наступления в направлении Херсон – Николаев. Ведет наступательные действия по направлениям Мелитополь – Васильевка и Бердянск – Мариуполь.

Корабли Каспийской флотилии и Черноморского флота ВС РФ, в частности фрегаты Адмирал Макаров и Адмирал Эссен, пускали крылатые ракеты типа Калибр.

На Северском направлении оперативная группировка Вооруженных Сил Украины сдерживает продвижение противника в направлении Конотоп – Полтава – Киев и ведет оборонительные бои.

Около полуночи 26 февраля в районе проведения операции Объединенных сил зенитный ракетный комплекс С-300 Воздушных сил ВС Украины сбил две вражеские цели – вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск.

В полпервого ночи истребитель Су-27 Воздушных сил ВСУ успешно атаковал военно-транспортный самолет Ил-76 МД российских оккупационных войск.

Сейчас враг пытается изменить тактику – российские войска обстреливают жилые кварталы, больницы, учебные заведения.

По той причине, что врагу не удалось осуществить быстрое наступление большими колоннами, он начал активнее применять ДРГ и десант, однако армия и тероборона эффективно их обезвреживает.

За двое суток российские оккупанты убили почти двести мирных граждан, из них – троих детей. Еще 33 ребенка ранены.

По состоянию на 16.00 25 февраля в Генштабе сообщали о наступлении российских оккупантов по разным направлениям. ВСУ отражали атаки врага и держали оборону.

Карта вторжения России в Украину – актуальные данные на 19.30 24 февраля.

Карта вторжения России в Украину на 16.27 24 февраля. Данные показали, что армия РФ двигалась с Юга, Севера и Востока.

В 12.56 Госпогранслужба сообщила, что российская техника пошла на прорыв в Киевской области.

Военная техника врага зашла через пункт пропуска Вильча. Пограничники вместе с украинскими военными приняли бой.

Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы Млачевка Житомирского отряда осуществлялись обстрелы из Градов.

Пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцировались на запасные позиции и действовали во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.

Обновлено в 17.55 24 февраля. Войска РФ осуществили атаку на Севере, Востоке, Юге, а также на Западе – в Волынской и Ивано-Франковской областях.

Все воинские подразделения находились на своих позициях.

Предварительно, в районе ООС было сбито семь самолетов Военно-космических сил РФ.

Отражено нападение на Счастье, во время которого подбито два танка и уничтожено около 50 российских оккупантов.

По данным Одесской областной госадминистрации, в результате удара на воинскую часть в селе Липецкое погибли 18 человек (восемь мужчин и десять женщин).

Сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов шестерых человек. Они госпитализированы в Подольскую городскую больницу.

Один из спасенных скончался в медицинском учреждении.

По данным Генштаба, Вооруженные силы отбили остров Змеиный.

Над Межигорьем Киевской области сбили российский вертолет Ка-52.

Оккупанты запустили две ракеты в Бровары Киевской области.

Известно, что ближе к 18.00 под Черниговом сдался российский разведывательный взвод 74-й мотострелковой бригады. Военные думали, что их везут домой после учений, а не воевать.

Ближе к вечеру стало известно, что российский десант, который высадился на аэродром в Гостомеле под Киевом, был заблокирован. Наши военные нанесли артиллерийский удар по аэродрому на поражение.

По данным веб-сайтов отслеживания полетов, интенсивное воздушное движение избегало региона, который охватывает Украину и ее границы с Россией.

Напомним, что около 05.00 24 февраля российские войска по приказу президента РФ Владимира Путина атаковали Украину.

Известно, что вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.