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Факти / Україна

Генштаб ЗСУ: Росія втратила тактичну ініціативу та знизила темпи просування

Ілля Нежигай редактор стрічки
Залужний

Російська армія має два варіанти: або бути знищеними, або здаватися у полон.

Про це повідомив генерал-лейтенант, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

– Весь світ бачить, як держава-агресор Російська Федерація веде криваву війну проти України, використовуючи дальню та оперативно-тактичну авіацію із застосуванням високоточної зброї дальньої дії. У прицілі російських окупантів – мирні міста, але вони холоднокровно натискають на спусковий механізм, що робить їх військовими злочинцями, – написав головнокомандувач Збройних сил.

Він повідомив, що ЗСУ дали відсіч агресору таких масштабів, що для продовження наступу він змушений проводити мобілізацію для формування резерву.

– Наразі ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування, – написав він.

Валерій Залужний повідомив, що 1 березня під час запеклих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36 російської армії (Улан-Уде) Східного воєнного округу, а у Сіверському операційному районі загинув (за іншими даними, отримав поранення) командир 11 окремої десантно-штурмової бригади (Улан-Уде) Повітряно-десантних військ ЗС РФ.

– Ми на своїй землі, а тому захищатимемо її до останньої краплі крові. Як своєї, так і загарбника, – написав він.

У Генштабі ЗСУ додали інфографіку, згідно якій з початку війни 24 лютого і станом до 28 лютого, Росія зазнала втрат у 5,3 тис. у особовому складі. Ці дані можна співставити з Першою чеченською компанією, яка тривала з 1994 по 1996 роки і в якій загинуло трохи більш ніж 5 тис. осіб.

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Фото: Головнокомандувач ЗС України

Джерело: Генштаб ЗСУ

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