По состоянию на утро 2 марта, на седьмой день полномасштабной войны России против Украины, войска врага продолжают нести значительные потери в личном составе и технике.
Обновленные данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.
Так, суммарные ориентировочные потери врага с 24 февраля по 2 марта составили:
• 5 840 человек личного состава;
• 30 самолетов;
• 31 вертолет;
• до 211 танков;
• 862 боевые бронированные машины;
• 85 артиллерийских систем;
• 9 средств ПВО (противовоздушной обороны);
• 40 РСЗО (реактивных систем залпового огня);
• 60 цистерн с ГСМ;
• три БПЛА оперативно-тактического уровня;
• два легких скоростных катера;
• 355 единиц автомобильной техники.
В Генштабе ВСУ отметили, что данные постоянно уточняются, поскольку подсчет потерь затруднен высокой интенсивностью боевых действий.
В Генштабе ВСУ также напомнили, что могут сделать украинские граждане, если заметили вражескую колонну:
• После колонны российских танков обычно едет колонна бензовозов. Враг маскирует топливозаправщики под тентованные грузовики. Чтобы их остановить, можно блокировать дороги, повалив деревья, растянув сетки и т.д. Таким образом вражеские танки останутся без топлива.
• Если вражеская колонна зашла в лесополосу, следует валить деревья, блокируя движение. Также можно поджечь лес, чтобы остановить войска РФ.
• Владельцы оружия с оптическим прицелом могут стрелять с расстояния по колесам вражеского транспорта.
• Можно снимать указатели на своей местности, чтобы дезориентировать врага.
• Можно окапывать населенные пункты, чтобы враг не проехал.
• Нужно уничтожать метки, которые оставляют войска РФ: засыпать землей, заливать смолой и т.д.
Ранее сегодня в Генштабе ВСУ рассказали, что российские войска пытаются заблокировать Киев и готовятся к морской операции. В то же время в Генштабе подчеркнули, что моральный дух врага стремительно снижается благодаря устойчивой обороне украинских войск.