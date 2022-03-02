По состоянию на утро 2 марта, на седьмой день полномасштабной войны России против Украины, войска врага продолжают нести значительные потери в личном составе и технике.

Обновленные данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Так, суммарные ориентировочные потери врага с 24 февраля по 2 марта составили:

• 5 840 человек личного состава;

• 30 самолетов;

• 31 вертолет;

• до 211 танков;

• 862 боевые бронированные машины;

• 85 артиллерийских систем;

• 9 средств ПВО (противовоздушной обороны);

• 40 РСЗО (реактивных систем залпового огня);

• 60 цистерн с ГСМ;

• три БПЛА оперативно-тактического уровня;

• два легких скоростных катера;

• 355 единиц автомобильной техники.

В Генштабе ВСУ отметили, что данные постоянно уточняются, поскольку подсчет потерь затруднен высокой интенсивностью боевых действий.

В Генштабе ВСУ также напомнили, что могут сделать украинские граждане, если заметили вражескую колонну:

• После колонны российских танков обычно едет колонна бензовозов. Враг маскирует топливозаправщики под тентованные грузовики. Чтобы их остановить, можно блокировать дороги, повалив деревья, растянув сетки и т.д. Таким образом вражеские танки останутся без топлива.

• Если вражеская колонна зашла в лесополосу, следует валить деревья, блокируя движение. Также можно поджечь лес, чтобы остановить войска РФ.

• Владельцы оружия с оптическим прицелом могут стрелять с расстояния по колесам вражеского транспорта.

• Можно снимать указатели на своей местности, чтобы дезориентировать врага.

• Можно окапывать населенные пункты, чтобы враг не проехал.

• Нужно уничтожать метки, которые оставляют войска РФ: засыпать землей, заливать смолой и т.д.

Более 5,8 тыс. человек за шесть дней: в Генштабе ВСУ озвучили обновленные потери войск РФ / 2 фотографии

Ранее сегодня в Генштабе ВСУ рассказали, что российские войска пытаются заблокировать Киев и готовятся к морской операции. В то же время в Генштабе подчеркнули, что моральный дух врага стремительно снижается благодаря устойчивой обороне украинских войск.