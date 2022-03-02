Станом на ранок 2 березня, на сьомий день повномасштабної війни Росії проти України, війська ворога продовжують зазнавати значних втрат в особовому складі та техніці.

Оновлені дані оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Так, сумарні орієнтовні втрати ворога з 24 лютого по 2 березня становлять:

• 5 840 осіб особового складу;

• 30 літаків;

• 31 гелікоптер;

• до 211 танків;

• 862 бойові броньовані машини;

• 85 артилерійських систем;

• 9 засобів ППО (протиповітряної оборони);

• 40 РСЗВ (реактивних систем залпового вогню);

• 60 цистерн з ПММ;

• три БПЛА оперативно-тактичного рівня;

• два легкі швидкісні катери;

• 355 одиниць автомобільної техніки.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що дані постійно уточнюються, оскільки підрахунок втрат ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.

У Генштабі ЗСУ також нагадали, що можуть зробити українські громадяни, якщо помітили ворожу колону:

• Після колони російських танків зазвичай їде колона бензовозів. Ворог маскує паливозаправники під тентовані вантажівки. Щоб їх зупинити, можна блокувати дороги, поваливши дерева, розтягнувши сітки тощо. Таким чином ворожі танки залишаться без палива.

• Якщо ворожа колона зайшла в лісосмугу, слід валити дерева, блокуючи рух. Також можна підпалити ліс, щоб зупинити війська РФ.

• Власники зброї з оптичним прицілом можуть стріляти з відстані по колесах ворожого транспорту.

• Можна знімати вказівники на своїй місцевості, щоб дезорієнтувати ворога.

• Можна обкопувати населені пункти, щоб ворог не проїхав.

• Потрібно знищувати мітки, які залишають війська РФ: засипати землею, заливати смолою тощо.

Понад 5,8 тис. осіб за шість днів: в Генштабі ЗСУ озвучили оновлені втрати військ РФ / 2 фотографии

Раніше сьогодні в Генштабі ЗСУ розповіли, що російські війська намагаються заблокувати Київ і готуються до морської операції. Водночас у Генштабі наголосили, що моральний дух ворога стрімко знижується завдяки стійкій обороні українських військ.