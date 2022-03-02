В Генштабе Вооруженных сил рассказали о ситуации в Украине на седьмой день войны после вторжения России.

Так, украинские военные сообщают, что на Подольском направлении противник силами 13 батальонных тактических групп (БТГр) пытается продолжить наступление по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении Киева, чтобы заблокировать столицу с северного и северо-западного направлений.

В Житомирской области находятся до трех батальонных тактических групп из состава пятой общевойсковой армии. На Северском направлении до 17 БТГр оккупационных войск, несмотря на потери в живой силе и технике, продолжают наступательные действия, пытаясь заблокировать Киев с северо-востока.

Но украинские защитники остановили захватчиков в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев. На другом направлении, в районах населенных пунктов Светильня, Победа, Остролучье войска противника утратили наступательный потенциал.

Также российские войска предпринимают неудачные попытки удерживать в окружении города Сумы, Лебедин и Ахтырка. На Слобожанском направлении 16 батальонных тактических групп продолжают наступательную операцию в направлении Краснограда и частью сил на Изюм.

Но российские захватчики уже понесли потери и были остановлены в районе населенных пунктов Богодухов, Чугуев, Шевченково.

На Донецком направлении Россия сосредоточила усилия на блокировке города Мариуполь. На Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снегиревка, Новая Каховка.

После перегруппировки российская армия продолжает передвижение в направлении Херсона и Николаева. До двух батальонных тактических групп действует в районах населенных пунктов Васильевка, Красное Поле, Новопетровка.

В Черноморской операционной зоне россияне развертывают корабельную группу и продолжают подготовку к проведению морской десантной операции.

Но, не преуспевая в продвижении своих сил, противник коварно продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры, чтобы запугать гражданское население.

В Генштабе ВСУ отмечают, что моральный дух противника и его воля к победе стремительно снижаются благодаря стойкой обороне украинских войск. Агрессор несет потери по всем направлениям.