С начала вторжения России в Украину, с 24 февраля по 3 марта, общие боевые потери агрессора ориентировочно составляют около 9 тыс. человек.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Также захватчики потеряли 217 единиц танков, 900 боевых бронированных машин (ББМ) и 90 артиллерийских систем.
Другие боевые потери противника:
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 42;
- средства ПВО (противовоздушной обороны) – 11;
- самолеты – 30 (информация уточняется);
- вертолеты – 31 (информация уточняется);
- автомобильная техника – 374;
- легкие скоростные катера – 2;
- цистерны — 60;
- БПЛА (беспилотники) оперативно-тактического уровня – 3.
В Генштабе также отметили, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Между тем вражеская авиация продолжает нести потери. В Министерстве обороны Украины сообщили, что в течение предыдущих суток украинские силы сбили три самолета и два вертолета российских вооруженных сил.
Украина с 24 февраля отражает массированную атаку российских войск. Из-за войны РФ против Украины наши города поддаются ракетным ударам. Больше о ситуации на границах и боевых действиях на территории Украины читайте нашем текстовом онлайне.