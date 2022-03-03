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Факты / Украина

Около 9 тыс. человек за семь дней войны: Генштаб ВСУ озвучил потери войск РФ

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Около 9 тыс. человек за семь дней войны: Генштаб ВСУ озвучил потери войск РФ

С начала вторжения России в Украину, с 24 февраля по 3 марта, общие боевые потери агрессора ориентировочно составляют около 9 тыс. человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Также захватчики потеряли 217 единиц танков, 900 боевых бронированных машин (ББМ) и 90 артиллерийских систем.

Другие боевые потери противника:

  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 42;
  • средства ПВО (противовоздушной обороны) – 11;
  • самолеты – 30 (информация уточняется);
  • вертолеты – 31 (информация уточняется);
  • автомобильная техника – 374;
  • легкие скоростные катера – 2;
  • цистерны — 60;
  • БПЛА (беспилотники) оперативно-тактического уровня – 3.

В Генштабе также отметили, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Между тем вражеская авиация продолжает нести потери. В Министерстве обороны Украины сообщили, что в течение предыдущих суток украинские силы сбили три самолета и два вертолета российских вооруженных сил.

Украина с 24 февраля отражает массированную атаку российских войск. Из-за войны РФ против Украины наши города поддаются ракетным ударам. Больше о ситуации на границах и боевых действиях на территории Украины читайте нашем текстовом онлайне.

Фото: Минобороны

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