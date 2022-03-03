Від початку вторгнення Росії в Україну, з 24 лютого по 3 березня, загальні бойові втрати агресора орієнтовно становлять близько 9 тис. осіб.
Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Також загарбники втратили 217 одиниць танків, 900 бойових броньованих машин (ББМ) і 90 артилерійських систем.
Інші бойові втрати противника:
- реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 42;
- засоби ППО (протиповітряної оборони) – 11;
- літаки – 30 (інформація уточнюється);
- гелікоптери – 31 (інформація уточнюється);
- автомобільна техніка – 374;
- легкі швидкісні катери – 2;
- цистерни – 60;
- БПЛА (безпілотники) оперативно-тактичного рівня – 3.
у Генштабі окремо наголосили, що дані ще уточнюють. Підрахунок ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.
Тим часом ворожа авіація продовжує зазнавати втрат. У Міністерстві оборони України повідомили, що впродовж попередньої доби українські сили збили три літаки і два вертольоти російських збройних сил.
Україна з 24 лютого відбиває масовану атаку російських військ. Через війну РФ проти України наші міста зазнають ракетних ударів. Більше про ситуацію на кордонах та бойові дії на території України читайте в нашому текстовому онлайні.