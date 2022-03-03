Від початку вторгнення Росії в Україну, з 24 лютого по 3 березня, загальні бойові втрати агресора орієнтовно становлять близько 9 тис. осіб.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Також загарбники втратили 217 одиниць танків, 900 бойових броньованих машин (ББМ) і 90 артилерійських систем.

Інші бойові втрати противника:

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 42;

засоби ППО (протиповітряної оборони) – 11;

літаки – 30 (інформація уточнюється);

гелікоптери – 31 (інформація уточнюється);

автомобільна техніка – 374;

легкі швидкісні катери – 2;

цистерни – 60;

БПЛА (безпілотники) оперативно-тактичного рівня – 3.

у Генштабі окремо наголосили, що дані ще уточнюють. Підрахунок ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.

Тим часом ворожа авіація продовжує зазнавати втрат. У Міністерстві оборони України повідомили, що впродовж попередньої доби українські сили збили три літаки і два вертольоти російських збройних сил.

Україна з 24 лютого відбиває масовану атаку російських військ. Через війну РФ проти України наші міста зазнають ракетних ударів. Більше про ситуацію на кордонах та бойові дії на території України читайте в нашому текстовому онлайні.