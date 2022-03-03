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Факти / Україна

Близько 9 тис. осіб за сім днів війни: Генштаб ЗСУ озвучив втрати військ РФ

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Близько 9 тис. осіб за сім днів війни: Генштаб ЗСУ озвучив втрати військ РФ

Від початку вторгнення Росії в Україну, з 24 лютого по 3 березня, загальні бойові втрати агресора орієнтовно становлять близько 9 тис. осіб.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Також загарбники втратили 217 одиниць танків, 900 бойових броньованих машин (ББМ) і 90 артилерійських систем.

Інші бойові втрати противника:

  • реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 42;
  • засоби ППО (протиповітряної оборони) – 11;
  • літаки – 30 (інформація уточнюється);
  • гелікоптери – 31 (інформація уточнюється);
  • автомобільна техніка – 374;
  • легкі швидкісні катери – 2;
  • цистерни – 60;
  • БПЛА (безпілотники) оперативно-тактичного рівня – 3.

у Генштабі окремо наголосили, що дані ще уточнюють. Підрахунок ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.

Тим часом ворожа авіація продовжує зазнавати втрат. У Міністерстві оборони України повідомили, що впродовж попередньої доби українські сили збили три літаки і два вертольоти російських збройних сил.

Україна з 24 лютого відбиває масовану атаку російських військ. Через війну РФ проти України наші міста зазнають ракетних ударів. Більше про ситуацію на кордонах та бойові дії на території України читайте в нашому текстовому онлайні.

Фото: Міноборони

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