Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)
Украина с 24 февраля отражает массированную атаку российских войск. Из-за войны РФ против Украины наши города поддаются ракетным ударам. Цель номер один для врага – Киев. Бои ведутся и в других городах.
О ситуации на границах и боевых действиях на территории Украины – в текстовом онлайне на Фактах ICTV.
В Харькове произошел взрыв в районе завода Шевченко.
В Киеве сильный взрыв прогремел у железнодорожного вокзала. По данным советника министра внутренних дел Антона Геращенко, это произошло в районе подземного перехода между Южным вокзалом и гостиницей Ibis.
Этой ночью враг попытается напасть на Житомирскую область. Об этом сообщил мэр города Бердичев Сергей Орлюк.
— Я подчеркиваю, что российские войска могут попытаться это сделать. Мы готовы дать отпор, – убежден Орлюк.
Он призвал местных жителей продумать пути эвакуации, найти безопасное укрытие и беречь себя.
Под Киевом арестовали 10 российских военнослужащих. Это подозреваемые в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Во время обороны позиций были взяты в плен и переданы правоохранителям командир танка отдельной гвардейской мотострелковой бригады и рядовые солдаты военных частей страны-агрессора, которые вторглись в Украину, сообщила Венедиктова.
Россияне не прекращают огонь по Волновахе, но правоохранители все равно оттуда вывозят людей. На этот раз им удалось вытащить из российского ада около 200 человек, среди них – женщины, дети и пожилые. Все они уже в безопасности.
Волноваху и окрестные населенные пункты уже пятый день истребляют российские войска. Захватчики не только не дают гуманитарного “зеленого коридора” для эвакуации, но еще и расстреливают тех, кто пытается уехать самостоятельно.
На Луганском направлении продолжаются тяжелые бои, в Лисичанске уничтожен завод, погиб мирный житель, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
На проспекте Георгия Гонгадзе в Подольском районе Киева раздался взрыв после вражеских обстрелов. Повреждена крыша территориального отдела полиции, произошло частичное разрушение помещения. Также повреждены фасады соседних домов и припаркованные автомобили.
По предварительной информации, разрушения возникли из-за осколков от вражеских снарядов, сбитыми системой противовоздушной обороны.
Министерство обороны запустило счетчик Украина защищает мир. Правоохранители и военные делают все, чтобы часы остановились.
— Украинцы, держимся! Мы еще раз доказываем всему миру, что лучшие люди — здесь, от Ужгорода до Луганска, от Чернигова и до Крыма. Враг напуган, враг дезориентирован, враг в панике. Нам нужно еще немного времени, — подчеркнули в Минобороны.
А сейчас наступает тьма. И это не только время, когда Россия смеет подло обстреливать мирное население. Это время, когда просыпаются совы и волки.
Все будет Украина! Верьте в ВСУ! Слава Украине! Смерть врагам!
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские войска освободили от российских захватчиков пгт Макаров под Киевом.
В Конотопе под Сумами жители города устроили “коридор позора” российским захватчикам.
Российские военные пригрозили массированным обстрелом города, если мэрия откажется его добровольно сдать. В ответ местная община послала их “вслед за российским кораблем“.