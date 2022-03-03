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Факты / Украина
Юля Захарченко |
Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)

Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)

Украина с 24 февраля отражает массированную атаку российских войск. Из-за войны РФ против Украины наши города поддаются ракетным ударам. Цель номер один для врага – Киев. Бои ведутся и в других городах.

О ситуации на границах и боевых действиях на территории Украины – в текстовом онлайне на Фактах ICTV.

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Прямая трансляция
22:41 - 02 марта

В Харькове произошел взрыв в районе завода Шевченко.

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21:07 - 02 марта

В Киеве сильный взрыв прогремел у железнодорожного вокзала. По данным советника министра внутренних дел Антона Геращенко, это произошло в районе подземного перехода между Южным вокзалом и гостиницей Ibis.

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19:58 - 02 марта

Этой ночью враг попытается напасть на Житомирскую область. Об этом сообщил мэр города Бердичев Сергей Орлюк.

— Я подчеркиваю, что российские войска могут попытаться это сделать. Мы готовы дать отпор, – убежден Орлюк.

Фото: УНИАН

Он призвал местных жителей продумать пути эвакуации, найти безопасное укрытие и беречь себя.

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19:41 - 02 марта

Под Киевом арестовали 10 российских военнослужащих. Это подозреваемые в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Українські військові

Фото: ВСУ

Во время обороны позиций были взяты в плен и переданы правоохранителям командир танка отдельной гвардейской мотострелковой бригады и рядовые солдаты военных частей страны-агрессора, которые вторглись в Украину, сообщила Венедиктова.

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19:34 - 02 марта

Россияне не прекращают огонь по Волновахе, но правоохранители все равно оттуда вывозят людей. На этот раз им удалось вытащить из российского ада около 200 человек, среди них – женщины, дети и пожилые. Все они уже в безопасности.

Фото: Нацполиция

Волноваху и окрестные населенные пункты уже пятый день истребляют российские войска. Захватчики не только не дают гуманитарного “зеленого коридора” для эвакуации, но еще и расстреливают тех, кто пытается уехать самостоятельно.

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18:56 - 02 марта

На Луганском направлении продолжаются тяжелые бои, в Лисичанске уничтожен завод, погиб мирный житель, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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18:47 - 02 марта

На проспекте Георгия Гонгадзе в Подольском районе Киева раздался взрыв после вражеских обстрелов. Повреждена крыша территориального отдела полиции, произошло частичное разрушение помещения. Также повреждены фасады соседних домов и припаркованные автомобили.

По предварительной информации, разрушения возникли из-за осколков от вражеских снарядов, сбитыми системой противовоздушной обороны.

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18:25 - 02 марта

Министерство обороны запустило счетчик Украина защищает мир. Правоохранители и военные делают все, чтобы часы остановились.

Фото: Минобороны

— Украинцы, держимся! Мы еще раз доказываем всему миру, что лучшие люди — здесь, от Ужгорода до Луганска, от Чернигова и до Крыма. Враг напуган, враг дезориентирован, враг в панике. Нам нужно еще немного времени, — подчеркнули в Минобороны.

А сейчас наступает тьма. И это не только время, когда Россия смеет подло обстреливать мирное население. Это время, когда просыпаются совы и волки.

Все будет Украина! Верьте в ВСУ! Слава Украине! Смерть врагам!

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18:02 - 02 марта

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские войска освободили от российских захватчиков пгт Макаров под Киевом.

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17:54 - 02 марта

В Конотопе под Сумами жители города устроили “коридор позора” российским захватчикам.

Российские военные пригрозили массированным обстрелом города, если мэрия откажется его добровольно сдать. В ответ местная община послала их “вслед за российским кораблем“.

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