ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна

Запорізька АЕС працює у нормальному режимі – Арестович

Ілля Нежигай редактор стрічки
Запорізька АЕС працює у нормальному режимі – Арестович

Запорізька атомна електростанція наразі працює у нормальному режимі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

– Запорізька АЕС працює у нормальному режимі, – написав він.

Раніше стало відомо про запеклі бої з ворогом у місті Енергодар, де знаходиться Запорізька атомна електростанція.

Російські агресори влучили з танка у системні об’єкти ЗАЕС, внаслідок чого почалася пожежа. Через продовження бойових дій рятувальні служби не могли дістатись до пожежі, щоб ліквідувати її.

Президент Володимир Зеленський записав термінове відео до західних лідерів, в якому засудив удари російських військових по атомній електростанції, що могло стати причиною нової техногенної катастрофи, яка за обсягами була б куди більша, аніж трагедія на Чорнобильській АЕС.

На заклик президента України відреагував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який оголосив про скликання екстреного засідання Радбезу ООН через ситуацію навколо Запорізької АЕС.

Згодом спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до парламентарів та урядів Європи та світу, бо дії російських військ створили можливість ядерного армагедону.

Пізніше стало відомо, що українські рятувальники дістались до Запорізької АЕС, внаслідок чого пожежу було ліквідовано.

Джерело: Олексій Арестович

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка