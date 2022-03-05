Запорізька атомна електростанція наразі працює у нормальному режимі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

– Запорізька АЕС працює у нормальному режимі, – написав він.

Раніше стало відомо про запеклі бої з ворогом у місті Енергодар, де знаходиться Запорізька атомна електростанція.

Російські агресори влучили з танка у системні об’єкти ЗАЕС, внаслідок чого почалася пожежа. Через продовження бойових дій рятувальні служби не могли дістатись до пожежі, щоб ліквідувати її.

Президент Володимир Зеленський записав термінове відео до західних лідерів, в якому засудив удари російських військових по атомній електростанції, що могло стати причиною нової техногенної катастрофи, яка за обсягами була б куди більша, аніж трагедія на Чорнобильській АЕС.

На заклик президента України відреагував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який оголосив про скликання екстреного засідання Радбезу ООН через ситуацію навколо Запорізької АЕС.

Згодом спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до парламентарів та урядів Європи та світу, бо дії російських військ створили можливість ядерного армагедону.

Пізніше стало відомо, що українські рятувальники дістались до Запорізької АЕС, внаслідок чого пожежу було ліквідовано.

Джерело: Олексій Арестович