Бої за визволення України від російських загарбників (онлайн)
Україна з 24 лютого відбиває масовану атаку російських військ. Через війну РФ проти України наші міста зазнають ракетних ударів. Ціль номер один для ворога – Київ. Бої точаться і в інших містах.
Про ситуацію на кордонах та бойові дії на території України – у текстовому онлайні на Фактах ICTV.
У Маріуполі українські військові майже знищили цілі підрозділи російських окупантів. Про це повідомив штаб Операції об’єднаних сил.
– Практично припинила своє існування одна батальйонна тактична група 102 полку 150 мотострілецької дивізії збройних сил Росії, — йдеться у повідомленні.
Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний повідомив, що приблизно о 22.00 було знищено ворожий пункт управління на київському напрямку.
Російські війська стріляють по Миколаєву з північно-східної сторони міста. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
На підступах до Маріуполя знищили ворожий танк.
– Також у ході рейду знищили диверсійну групу окупантів. У якої також окрім документів, які підтверджують приналежність до армії РФ, знайшли і радіостанцію, – повідомили у Нацгвардії.
Начальник управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради Максим Стрельник повідомив, що в Ізюмі йде запеклий бій, через що не може працювати зелений коридор.
– З ранку в місті розпочався запеклий бій і вибухи не вщухають. Прилеглі села також по варварськи обстрілюються російськими окупантами, – повідомив Стрельник.
На Чернігівщині п’ять населених пунктів звільнили від російських військових.
– Підрозділи російської федерації не спроможні в повному обсязі вести бойові дії. Існує паніка серед офіцерського складу, що їх кинуло вище військово-політичне керівництво. Морально-психологічний стан солдат не сприяє виконанню завдань.
І як результат маємо над нашими населеними пунктами Чернігівщини державні прапори України і два бронетранспортери, – повідомляє Оперативне командування Північ.
Служба безпеки України повідомляє, що два тижні виявилось достатньо, щоб не тільки російська армія, а і її пропагандисти втратили темп і розгубилися.
Для них стало справжнім шоком, що українці – сформована нація, а ворогу тут ніхто не радіє. І тепер їхні “соловйови” ставлять питання інакше: буде взагалі Росія в майбутньому?
На тимчасово захоплених територіях активно працює російська пропаганда, окупанти мають на меті домовитися із місцевим населенням.
На території Херсонської області ворог намагається запровадити адміністративно-поліцейський режим, створює систему комендатур для підтримання так званого порядку у тимчасово зайнятих населених пунктах.
У боях на території Чернігівської області російські окупанти зазнають втрат. Через це особовий склад окупаційних військ деморалізований та здається у полон.
Російським військам не вистачає особового складу тому вирішили залучити ув’язнених з Ростовської області. За це в’язням пропонують амністію. Готові брати усіх, навіть і тих, хто не має досвіду військової служби.
Сили оборони України дають відсіч та стримують наступальну операцію РФ у всіх напрямах, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.
На Поліському напрямку загарбники намагаються прорвати оборону в районах населених пунктів Поліське, Кухарі, Жовтневе, Андріївка, Копилов, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів та блокувати Київ.
На Сіверському напрямі противника зупинено під час спроби прорвати оборону міста Чернігів.
На Харківському напрямку агресор продовжує безуспішні спроби блокування Харкова з півночі. До ведення бойових дій у районі міста залучено стрілецькі полиці, сформовані російськими резервістами.
На Донецькому та Таврійському напрямах противник намагається захопити Маріуполь та Сєверодонецьк.
На Південнобузькому напрямі російський агресор намагався встановити контроль над містом Миколаїв та розвинути наступ у напрямах на міста Запоріжжя та Кривий Ріг.
У Чорноморській та Азовській операційних зонах через погодні умови ворожі кораблі повернулися до військово-морських баз та пунктів базування.
Зазначається, що російські війська зупинені, деморалізовані та зазнають значних втрат.