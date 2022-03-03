24 февраля Россия нанесла несколько ракетных ударов по украинским городам, а военные страны-агрессора начали наступление на нашу территорию.

Украинская армия дает достойный отпор врагу. Уничтожать вражескую технику ей помогает и вооружение, полученное от стран-партнеров. Одним из таких является беспилотник Bayraktar.

Его уже успели применить в селе Чернобаевка Херсонской области. Там с помощью Bayraktar вооруженные силы Украины уничтожили технику врага. А вблизи Киева беспилотники Bayraktar поразили три мишени агрессора: танк и два ЗРК Бук.

Что известно о беспилотниках Bayraktar, их назначении, преимуществах и главных характеристиках — читайте в материале.

Назначение Bayraktar и преимущества

Bayraktar (Байрактар) – это турецкий ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Одно из его главных преимуществ состоит в значительной длительности полета. Аппарат может работать автономно в течение 24 часов.

Bayraktar даже побил мировой рекорд среди беспилотных летательных аппаратов по длительности полета. Он был в небе на высоте 8 км 24 часа 34 минуты. Не зря беспилотник назвали Bayraktar, что в переводе с турецкого означает флагоносец.

Еще одним существенным преимуществом является то, что беспилотник Bayraktar может переносить управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Поэтому основное предназначение этого БПЛА – нанесение ударов.

Но Bayraktar используют не только, чтобы наносить ракетные удары, но и просто для патрулирования и наблюдения с воздуха за противником. Так, в июле прошлого года именно эти беспилотники начали патрулировать воздушное пространство над Черным морем.

Еще одним преимуществом БПЛА Bayraktar (Байрактар) является безопасность. Аппаратом управляет оператор, который находится в десятках, сотнях и даже тысячах километров. Потому он не рискует своей жизнью.

Характеристики

Длина – 6,5 м;

радиус действия – 150 км, обновленная версия – до 300 км;

максимальная скорость – 222 км/ч;

крейсерская скорость (самая выгодная скорость движения самолета, достигаемая при наименьшем километровом расходе топлива) — 130 км/ч;

максимальная взлетная масса – 650 кг;

максимальная высота, на которую может подниматься аппарат, – 8 200 м.

Где применяют Bayraktar

Осенью прошлого года украинские военные впервые применили беспилотный ударный комплекс Bayraktar. Это был ответный удар.

Тогда пророссийские боевики обстреливали наши позиции, в результате чего погиб украинский военный. Поэтому по одной из гаубиц запрещенного 122 калибра, из которой вели огонь российские наемники, не боевой ракетой, а специальной, кумулятивной ударил Bayraktar.

Ударный беспилотник накрыл одну из вражеских гаубиц фантастическим точечным упреждающим ударом.

Также, кроме Украины, Турция продала БПЛА Bayraktar еще и Катару, Азербайджану и Польше. В частности, именно эти беспилотники активно использовались во время Второй карабахской войны в 2020 году и уничтожили множество армянских танков, систем ПВО, крупнокалиберной артиллерии.

Это стало одним из ключевых элементов успеха наступательной операции и победы Азербайджана.

Фото: Генштаб ВСУ