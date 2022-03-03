Украинские военные сбили российский самолет Су-30 над Ирпенем в Киевской области. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

— Только что мы сбили российский самолет Су-30 над Ирпенем. Расчет комплекса ПВО отработал отлично! — отметил он.

2 марта Министерство обороны сообщило, что российские войска продолжают нести потери от ударов авиации и зенитно-ракетных войск Воздушных сил ВСУ.

В частности, зенитными ракетными подразделениями украинские защитники уничтожили три вражеских самолета и два вертолета оккупантов.

Между тем в Генштабе ВСУ озвучили обновленные потери российских войск. С 24 февраля по 3 марта общие боевые потери агрессора ориентировочно составляют около 9 тыс. человек.

Также захватчики потеряли 217 единиц танков, 900 боевых бронированных машин (ББМ) и 90 артиллерийских систем.