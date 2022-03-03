Українські військові збили російський літак Су-30 над Ірпенем Київської області. Про це повідомив головнокомандувача Збройних сил України Валерій Залужний.

– Щойно ми збили російський літак Су-30 над Ірпенем. Розрахунок комплексу ППО відпрацював на відмінно! – зазначив він.

2 березня Міністерство оборони повідомило, що російські війська продовжують нести втрати від ударів авіації та Зенітно-ракетних військ Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, зенітними ракетними підрозділами українські захисники знищили три ворожих літаки і два вертольоти окупантів.

Тим часом у Генштабі ЗСУ озвучили оновлені втрати російських військ. З 24 лютого до 3 березня загальні бойові втрати агресора орієнтовно становлять близько 9 тис. осіб.

Також загарбники втратили 217 одиниць танків, 900 бойових броньованих машин (ББМ) і 90 артилерійських систем.