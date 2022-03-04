Госдепартамент США сообщает о введении новых антироссийских санкций. На этот раз они касаются предприятий, причастных к сфере обороны.
В список SDN включены 22 российские компании, производящие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для Вооруженных сил РФ. В частности, это:
- ALTITUDE X3 LTD;
- ООО “Аванфорт”;
- авиастроительный завод “Авиастар”;
- АО “Конструкторское бюро специального машиностроения”;
- Иркутский авиационный завод;
- ОАО “Авангард”;
- АО “Салаватский химический завод”;
- авиастроительный завод “Сокол и т.д.
Это действие поможет предотвратить перенаправление предметов, технологий и программного обеспечения через Беларусь в Россию и значительно снизит способность обеих стран поддерживать свою военную агрессию, – отметили в пресс-службе Белого дома.
Великобритания ввела новые санкции против России из-за полномасштабного наступления на Украину. Об этом сообщило британское Министерство иностранных дел, содружества и развития.
Ограничения коснулись российских олигархов, соратников Путина.