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Факты / Украина

США ввели санкции против 22 компаний РФ, связанных с обороной

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США ввели санкции против 22 компаний РФ, связанных с обороной

Госдепартамент США сообщает о введении новых антироссийских санкций. На этот раз они касаются предприятий, причастных к сфере обороны.

В список SDN включены 22 российские компании, производящие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для Вооруженных сил РФ. В частности, это:

  • ALTITUDE X3 LTD;
  • ООО “Аванфорт”;
  • авиастроительный завод “Авиастар”;
  • АО “Конструкторское бюро специального машиностроения”;
  • Иркутский авиационный завод;
  • ОАО “Авангард”;
  • АО “Салаватский химический завод”;
  • авиастроительный завод “Сокол и т.д.

Это действие поможет предотвратить перенаправление предметов, технологий и программного обеспечения через Беларусь в Россию и значительно снизит способность обеих стран поддерживать свою военную агрессию, – отметили в пресс-службе Белого дома.

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Фото: Unsplash

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