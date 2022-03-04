Госдепартамент США сообщает о введении новых антироссийских санкций. На этот раз они касаются предприятий, причастных к сфере обороны.

В список SDN включены 22 российские компании, производящие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для Вооруженных сил РФ. В частности, это:

ALTITUDE X3 LTD;

ООО “Аванфорт”;

авиастроительный завод “Авиастар”;

АО “Конструкторское бюро специального машиностроения”;

Иркутский авиационный завод;

ОАО “Авангард”;

АО “Салаватский химический завод”;

авиастроительный завод “Сокол и т.д.

Это действие поможет предотвратить перенаправление предметов, технологий и программного обеспечения через Беларусь в Россию и значительно снизит способность обеих стран поддерживать свою военную агрессию, – отметили в пресс-службе Белого дома.

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Великобритания ввела новые санкции против России из-за полномасштабного наступления на Украину. Об этом сообщило британское Министерство иностранных дел, содружества и развития.

Ограничения коснулись российских олигархов, соратников Путина.