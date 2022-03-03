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Факты / Мир

Великобритания объявила о новых санкциях против российских олигархов

Людмила Богданова редактор ленты
Великобритания объявила о новых санкциях против российских олигархов

Великобритания ввела новые санкции против России из-за полномасштабного наступления на Украину.

Об этом сообщило британское Министерство иностранных дел, содружества и развития.

Ограничения коснулись российских олигархов, соратников Путина. Речь идет об Алишере Усманове, одном из богатейших бизнесменов России, основателе компании Металлоинвест — одного из крупнейших горно-металлургических холдингов России.

Также под санкции попал Игорь Шувалов – председатель государственной корпорации Банк развития и внешнеэкономической деятельности. Раньше он был помощником Путина.

Активы этих олигархов заморожены, также им запрещен въезд.

– Эти соратники Путина теперь отрезаны от своих значительных интересов в Великобритании, – сообщили в МИД.

МИД Британии возглавит межправительственную рабочую группу по олигархии, направленную на российскую элиту.

Фото: Depositphotos

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