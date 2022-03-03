Великобритания объявила о новых санкциях против российских олигархов

Великобритания ввела новые санкции против России из-за полномасштабного наступления на Украину.
Об этом сообщило британское Министерство иностранных дел, содружества и развития.
Ограничения коснулись российских олигархов, соратников Путина. Речь идет об Алишере Усманове, одном из богатейших бизнесменов России, основателе компании Металлоинвест — одного из крупнейших горно-металлургических холдингов России.
Также под санкции попал Игорь Шувалов – председатель государственной корпорации Банк развития и внешнеэкономической деятельности. Раньше он был помощником Путина.
Активы этих олигархов заморожены, также им запрещен въезд.
– Эти соратники Путина теперь отрезаны от своих значительных интересов в Великобритании, – сообщили в МИД.
МИД Британии возглавит межправительственную рабочую группу по олигархии, направленную на российскую элиту.
NEW RUSSIA SANCTIONS: The UK has imposed more sanctions on leading oligarchs. These associates of Putin are now cut off from their significant interests in UK.
— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) March 3, 2022