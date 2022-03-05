СБУ сорвала планы Кремля по поводу новых “народных республик” на западной Украине. Целью оккупантов было лишение поддержки нашего войска в тылу. Об этом Служба безопасности заявила в своем Facebook.

По информации украинской спецслужбы, в “Федеративную республику Украина” должны войти следующие области:

Ивано-Франковская;

Закарпатская;

Львовская;

Тернопольская;

Черновецкая.

Организатор и ключевые лица сети были задержаны в Ивано-Франковской области. Они уже успели подготовить манифесты к армии, силовикам и гражданскому населению Украины с призывами переходить на их сторону, а также составить обращение к иностранным государствам о требовании признания нового “анклава”.

В западных и центральных областях они должны были завербовать более полутысячи предателей. Вооруженные сепаратисты должны были ликвидировать ключевых силовиков и представителей власти, провозгласить “народные республики” по образцу так называемых “Л/ДНР” и затем объединить их в новое подконтрольное России государство, – сообщают в СБУ.

Предателю и его пособиям грозит 10 лет заключения.

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Между тем, в субботу, 5 марта, пленные российские военнослужащие обратились к своим согражданам. Они призывают их сделать все возможное, чтобы прекратить войну на Украине.