СБУ зірвала плани Кремля щодо нових “народних республік” на західній Україні. Метою окупантів було позбавлення підтримки нашого війська в тилу. Про це Служба Безпеки заявила у своєму Facebook.

до “Федеративної республіки Україна” мали ввійти наступні області: За інформацією української спецслужби, Івано-Франківська;

Закарпатська;

Львівська;

Тернопільська;

Чернівецька.

Організатора та ключових осіб мережі було затримано на Івано-Франківщині. Вони вже встигли підготувати маніфести до армії, силовиків та цивільного населення України з закликами переходити на їхню сторону, а також скласти звернення до іноземних держав про вимогу визнання нового “анклаву”.

У західних і центральних областях вони мали завербувати понад пів тисячі зрадників. Озброєні сепаратисти мали ліквідувати ключових силовиків і представників влади, проголосити “народні республіки” за зразком так званих “Л/ДНР” та потім об’єднати їх у нову підконтрольну Росії державу, – повідомляють у СБУ.

Зраднику та його посібникам загрожує 10 років ув’язнення.

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Тим часом у суботу, 5 березня, полонені російські військовослужбовці звернулися до своїх співгромадян. Вони закликають їх зробити все можливе, щоб припинити війну в Україні.