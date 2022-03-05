Ця війна потрібна лише Путіну: полонені військові РФ звернулися до росіян

У суботу, 5 березня, полонені російські військовослужбовці звернулися до своїх співгромадян. Вони закликають їх зробити все можливе, щоб припинити війну в Україні.

– Росіяни, зробіть усе можливе, щоб ця війна припинилася. Вона не потрібна ні Україні, ні Росії. Ця війна потрібна лише Путіну, – заявив російський військовослужбовець Чуватаревський Андрій, який проходив контрактну службу у Московській області.

Він закликав своїх співгромадян виходити на мітинги, перекривати дороги федерального значення та робити все для неможливості проходу російської техніки.

– Намагайтеся донести до президента, відганяйте військових від техніки, щоб вони не їхали та не бомбили мирне населення. Якщо ви вийдете на вулиці, то президент ухвалить рішення про відкликання військ. Тоді війни не буде, – заявив він.

На запитання журналістів про те, чи він розуміє мотиви керівництва РФ щодо вторгнення в Україну, Чуватаревський відповів негативно.

– Я не знаю, для яких цілей. Швидше за все, йому потрібні просто території та землі. Нам цього не потрібно, – наголосив військовослужбовець.

Він додав, що воювати у російській армії не хоче ніхто.

– Не було бажання їхати навіть на навчання далеко від цивілізації… Ми відчуваємо ненависть до керівництва, яке нас сюди відправило. Ми розуміємо, що нас сюди, як кошенят, закинули заради зиску уряду, – сказав він.

Чуватаревський також звернувся до присутніх у залі іноземних журналістів з проханням поширити цю інформацію для того, щоб президенти їхніх країн вплинули на Путіна у припиненні війни.

— Ми дуже сподіваємося на це, — сказав він.

Тим часом, інший полонений військовослужбовець, Михайло Куликов, сказав, що російським громадянам потрібно докласти максимальних зусиль для того, щоб в Україні передали страждати російські та українські діти.

– Народ Росії, встаньте! Тут ваші діти. Тут також страждають діти українського народу. Не треба нікого боятися. Український народ не боїться нікого. Вони за свою землю стоятимуть до останнього. У мене вдома теж двоє маленьких дітей, до яких я не знаю, чи потраплю. Батьки, перекривайте дороги, не відпускайте своїх дітей, робіть усе, щоби російські війська розверталися назад, – сказав Куликов.

Полонений Дмитро Гагарін, у свою чергу, передав своїм рідним та близьким у Росії, щоб вони не слухали російську пропаганду.

– Хотілося б, щоб усі люди Російської Федерації почули, що тут в Україні все не так, як розповідають на російському телебаченні. Тут немає бандерівців, немає якихось нацистів. Тут звичайний мирний народ, який зараз згуртувався проти однієї людини – Путіна. Людини, яка хотіла бути завойовником. Хотів би, щоб це все закінчилося в найкоротший термін. Тут все не так, як показують наші ЗМІ, що зомбують людей, – повідомив він.

Гагарін закликає росіян відключити телевізори, не слухати Путіна та відмовляти рідних та близьких від того, щоб їхати воювати до України.

– Єдині злочинці тут ті, хто приїхав із Росії та, як каже Путін, “захищають” українців. Я хочу, щоб наші рідні піднімалися та пояснювали ситуацію іншим людям у Росії. Тут гине громадянське населення, діти та ветерани, які разом із Росією відвойовували всі ці землі від фашистської Німеччини, – наголосив військовий.

Загалом на прес-конференції були присутні десять військовослужбовців, які добровільно здалися в полон. Кожен із них відзначив гарне поводження з ними та надання можливості зв’язатися зі своїми родичами.

Частина тих, хто виступав, сказали, що категорично не хочуть повертатися в Росію і зараз побоюються за свої сім’ї.

За їхніми словами, всім військовослужбовцям до сержантського рівня було повідомлено лише про відправку на військові навчання.