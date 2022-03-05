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Факты / Украина

Российские авиакомпании отменяют все международные рейсы

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В связи с западными санкциями против РФ и закрытием воздушного пространства многих стран ряд российских авиалиний останавливает выполнение всех международных рейсов. Об этом сообщает “Европейская правда”, ссылаясь на заявления этих авиакомпаний.

К ним относятся:

  • S7;
  • Аэрофлот;
  • Россия;
  • Аврора.

Если S7 отменила все международные рейсы с сегодняшнего дня, то Аэрофлот планирует это сделать с 8 марта.

При этом компания продолжит совершать внутренние рейсы и рейсы в Беларусь.

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Против России из-за начавшейся Кремлем войны против Украины вводят санкции не только на уровне государств.

Ранее Факты ICTV подготовили список компаний, покинувших российский рынок или ограничивших там свою работу.

Фото: Pexels

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