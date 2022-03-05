В связи с западными санкциями против РФ и закрытием воздушного пространства многих стран ряд российских авиалиний останавливает выполнение всех международных рейсов. Об этом сообщает “Европейская правда”, ссылаясь на заявления этих авиакомпаний.
К ним относятся:
- S7;
- Аэрофлот;
- Россия;
- Аврора.
Если S7 отменила все международные рейсы с сегодняшнего дня, то Аэрофлот планирует это сделать с 8 марта.
При этом компания продолжит совершать внутренние рейсы и рейсы в Беларусь.
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