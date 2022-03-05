У зв’язку із західними санкціями проти РФ та закриттям повітряного простору багатьох країн, низка російських авіаліній зупиняє виконання всіх міжнародних рейсів. Про це повідомляє “Європейська правда” із посиланням на заяви цих авіакомпаній.

До них зокрема відносяться:

S7;

Аерофлот;

Росія;

Аврора.

Якщо S7 відмінила всі міжнародні рейси з сьогодні, то Аерофлот планує це зробити з 8 березня.

При цьому компанія продовжить здійснувати внутрішні рейси та рейси до Білорусі.

Проти Росії через розпочату Кремлем війну проти України запроваджують санкції не лише на рівні держав.

Раніше Факти ICTV підготували список компаній, які залишили російський ринок або обмежили там свою роботу.