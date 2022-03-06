Благодаря невероятной стойкости и героизму Вооруженных сил Украины и безумной поддержке всего общества Россия и ее якобы могущественная армия окончательно погрязли в украинских черноземах, массово удобряя их своими солдатами. Но Владимир Путин с человеческими жизнями, особенно русскими, никогда не считался, поэтому пытается продолжать наступление.

Блицкриг – захват Киева за три дня – полностью провалился. Украинская армия уничтожила российскую военную технику на сумму более 3 млрд долларов. Человеческие потери уже преобладают обе чеченские кампании и перевалили за отметку в 10 тысяч человек. Россия в полной изоляции, экономика летит ко всем чертям и остается лишь блокировать соцсети и последние свободные медиа.

Но Путин все равно говорит, что операция идет успешно и по плану, продолжая обстреливать мирные украинские города.

Трудные переговоры

В последнем разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин заявил, что ситуация будет обостряться, если украинцы не примут его условия. “Президент Макрон ожидает, что хуже всего впереди, учитывая то, что сказал ему президент Путин”, – сообщили после разговора в Елисейском дворце.

Условия Путина – это признание так называемых “ЛДНР” в пределах Луганской и Донецкой областей и оккупации Крыма. Понятно, что Украина никогда ни при каких условиях на это не пойдет.

Нейтральный статус и отказ от вступления в НАТО, о котором говорят в Кремле, можно обсуждать. Учитывая, то как сейчас альянс, как структура, а не входящие в него страны помогает Украине (фактически никак), особенно ничего мы и не потеряем. Но все остальное – красные линии для украинского государства, которые перекрасят все нынешнее героическое сопротивление захватчику.

В поисках псевдопобед

Впрочем, украинской армии не привыкать разламывать планы врага. Россия бросила в бой уже 90% войска, собранного вокруг нашего государства, но существенных результатов так и не добилась. Возможности для дальнейшего наращивания агрессии очень ограничены, особенно учитывая полное отсутствие мотивации воевать у россиян.

– Все сухопутное войско РФ 280 тысяч солдат. 80 тысяч – это срочники и 200 тысяч контрактников. Относительно последних есть неукомплектованность. И именно поэтому РФ вынуждена сгонять все сухопутные войска в Украине. Кроме того, они вытащили СОБР из МВД, что очень необычно. Официально россияне заявляют, что могут развернуть до 3 млн. солдат. Вряд ли. Люди не уйдут, а разбегутся. Информация приходит быстро, что здесь солдаты голодают. В Харькове сдаются за буханку хлеба, другие сливают топливо из техники, чтобы не идти в наступление, – отмечает военный эксперт Игорь Козий.

Проблемы России с логистикой войны – подвозом топлива и еды – еще больше, чем сугубо военные, игру в долгую агрессор не выдержит, поэтому Путину сейчас необходимо что-то, что можно назвать победой и сворачивать удочки.

Он уже даже начал рассказывать, что “работа по уничтожению военной инфраструктуры Украины, системы ПВО почти завершена”. Причем сразу после этого заявления Путина только в Николаеве отчитались об сбытии 4 вертолетов агрессора.

То, что мог бы отнести к победе Путин – это сухопутный путь из Донбасса в Крым. Собственно, пока к выполнению этой задачи он и приблизился больше всего. Но Украина в этом направлении продолжает героическую оборону Мариуполя и самое главное – никакой новой “народной республики” на юге Украины у Путина создать не получится. Это лучше демонстрируют во временно занятых врагом Мелитополе, Бердянске, Энергодаре и Херсоне, где местные жители выходят на массовые акции протеста против вооруженных захватчиков, не давая пропаганде создать миф об освободителях “русского мира”. Ни о каком эффективном контроле за оккупированными территориями в таких условиях не может быть и речи.

Внутренние черные лебеди

А без того, что можно представить как победу для россиян, Путин может столкнуться с другими проблемами.

– Интересный вопрос – на сколько времени хватит мощности российской дурман-машины. В России может наложиться один на один два фактора. Во-первых, это больше 10 тысяч убитых, которые так или иначе будут возвращаться домой в гробах. Несмотря на многомиллионное население России – это вызов Во-вторых, гробы будут сопровождаться ухудшением экономического состояния – невозможности рассчитаться за товары, в резком прыжке курса доллара, нехватке возможности как-то исправить ситуацию по собственному усмотрению, – отмечает политолог Евгений Магда.

Но кроме гробов вернутся в Россию и выжившие военные, которых их командование откровенно обмануло. В Украине их никто не ждал с цветами, напротив, они оказались в условиях фактически партизанской войны и жесткого противодействия со стороны общества. Оказались не на три дня, без еды и нормальных условий существования. Здесь даже в молчаливом русском обществе могут возникнуть вопросы.

Хотя надеяться на народный бунт в России против Путина все равно крайне наивно.

— Анализ, проведенный многочисленными исследователями, показывает, что политические изменения в РФ невозможны вследствие «российского Майдана», т.е. снизу, ибо российское общество атомизировано, распылено, запугано, не имеет опыта сопротивления, обмануто пропагандой, не имеет критической массы (особенно в отношении антипутинской повестки дня). Политические изменения в РФ возможны только сверху, в результате действий разных властных субъектов, в результате дворцового переворота, — считает политический эксперт Валерий Пекарь.

Говорят, что ключи от победы обычно лежат там же, где и ключи от войны. И это как раз может быть о России.

Отсутствие блицкрига и сокрушительные санкции Запада не могли не поколебать веру русской элиты в Путина. Состояние богатейших российских бизнесменов сократилось за неделю войны почти на 40 млрд долларов. Главные бенефициары нынешней российской системы – чиновники высшего ранга, руководители госкорпораций, так называемые депутаты Думы и Совета Федерации, губернаторы, многозвездные генералы армии, ФСБ, ГРУ теряют виллы в Италии, депозиты в Швейцарии и массово вывозят свои семьи, туда, где еще принимают – преимущественно в ОАЭ.

– Сейчас в этой элитной группе царит страх и фрустрация. Главное слово в кабинетах Кремля, Лубянки и Старой площади сейчас – он нас обманул. Всю их сладкую жизнь Путин обнулил российско-украинской войной, сделав для них недоступными их деньги и их виллы в лучших местах мира, а лояльности требует еще больше, несмотря на то, что соучастие в этой войне многих из них поименно делает военными преступниками и объектами внимания Гаагского трибунала. Они с Путиным так не договаривались. Его сдадут в ближайшие дни. Массы России безмолвны, народной революции не будет. А будет, и очень скоро, верхушечный внутриэлитный переворот, — прогнозирует российский историк и политолог Андрей Зубов.

Россия действительно знает многие примеры подобных дворцовых переворотов – снятие Хрущева в 1964 году, гибель императора Павла I в 1801 году, или странная смерть Сталина в марте 1953 года. Неудивительно, что сейчас Путин прячется в бункере на Урале, не проводит личные встречи и даже самых преданных соратников держит на расстоянии 5-метрового стола. Но вечно бегать не получится. Как говорит президент Владимир Зеленский – “смерть бегунам”!