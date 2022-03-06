Завдяки неймовірній стійкості і героїзму Збройних сил України та шаленій підтримці всього суспільства Росія та її начебто могутня армія остаточно загрузли в українських чорноземах, масово удобрюючи їх своїми солдатами. Але Володимир Путін з людськими життями, особливо російськими, ніколи не рахувався, тож намагається продовжувати наступ.

Бліцкриг – захоплення Києва за три дні – повністю провалився. Українська армія знищила російської військової техніки на суму більше $3 млрд. Людські втрати – вже переважають обидві чеченські кампанії та перевалили за позначку в 10 тис. осіб. Росія в повній ізоляції, економіка летить під три чорти і залишається лише блокувати соцмережі та останні вільні медіа.

Але Путін все одно каже, що “операція йде успішно і за планом”, продовжуючи обстрілювати мирні українські міста.

Важкі перемовини

В останній розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном Путін заявив, що ситуація буде загострюватися, якщо українці не приймуть його умови.

– Президент Макрон очікує, що найгірше ще попереду, враховуючи те, що сказав йому президент Путін, – повідомили після розмови в Єлисейському палаці.

Умови Путіна – це визнання так званих ЛДНР в межах Луганської та Донецької областей та окупації Криму. Зрозуміло, що Україна ніколи, ні за яких умов на це не піде.

Нейтральний статус і відмова від вступу в НАТО, про яке говорять в Кремлі, ще можна обговорювати. Враховуючи те, як зараз альянс як структура, а не країни, які до нього входять, допомагає Україні (фактично ніяк), особливо нічого ми і не втратимо. Але все інше – червоні лінії для української держави, які перекреслять увесь нинішній героїчний спротив загарбнику.

В пошуках псевдоперемог

Утім, українській армії не звикати ламати плани ворога. Росія кинула в бій вже 90% війська, зібраного навколо нашої держави, але істотних результатів так і не досягла. Можливості для подальшого нарощування агресії дуже обмежені, особливо враховуючи повну відсутність мотивації воювати у росіян.

— Усе сухопутне військо РФ — 280 тис. солдатів: 80 тис. — строковики і 200 тис. контрактників. Щодо останніх є неукомплектованість. І саме тому РФ вимушена зганяти всі сухопутні війська в Україну. Крім того, вони витягнули СОБР з МВС, що дуже незвичайно. Офіційно росіяни заявляють, що можуть розгорнути до 3 млн солдатів. Навряд. Люди не підуть, а розбіжаться. Інформація доходить швидко, що тут солдати голодують. У Харкові здаються за буханку хліба, інші зливають паливо з техніки, щоб не йти у наступ, — відзначає військовий експерт Ігор Козій.

Проблеми Росії з логістикою війни – підвозом палива та їжі – ще більші ніж суто військові, гру в довгу агресор не витримає, тож Путіну зараз конче потрібно щось, що можна назвати перемогою і згортати вудки.

Він вже навіть почав розповідати, що “робота зі знищення військової інфраструктури України, системи ППО майже завершена”. Причому відразу після цієї заяви Путіна тільки в Миколаєві відзвітували про збиття 4 вертольотів агресора.

Те, що міг би собі зарахувати до перемоги Путін – це сухопутний шлях з Донбасу в Крим. Власне, поки до виконання цього завдання він і наблизився найбільше. Але Україна на цьому напрямку продовжує героїчну оборону Маріуполя, і найголовніше – ніякої нової “народної республіки” на півдні України у Путіна створити не вийде.

Це якнайкраще демонструють в тимчасово зайнятих ворогом Мелітополі, Бердянську, Енергодарі та Херсоні, де місцеві жителі виходять на масові акції протесту проти озброєних загарбників, не даючи пропаганді створити міф про визволителів “русского мира”. Ні про який ефективний контроль за окупованими територіями в таких умовах не може бути й мови.

Внутрішні чорні лебеді

А без того, що можна представити, як перемогу для росіян, Путін може зіштовхнутися з іншими проблемами.

— Цікаве питання — на скільки часу вистачить потужності російської дурман-машини. В Росії може накластися один на один два фактори. По-перше, це більше 10 тис. убитих, які так чи інакше будуть повертатися додому в трунах. Незважаючи на багатомільйонне населення Росії – це виклик По-друге, труни будуть супроводжуватися погіршенням економічного стану — неможливості розрахуватися за товари, в різкому стрибку курсу долара, браку можливості якось виправити ситуацію на власний розсуд, — відзначає політолог Євген Магда.

Але, крім трун, повернуться в Росію і військові, які вижили, і яких їхнє командування відверто обдурило. В Україні їх ніхто не чекав з квітами, навпаки, вони опинилися в умовах фактично партизанської війни і жорсткої протидії з боку суспільства. Опинилися не на три дні, без їжі і нормальних умов для існування. Тут навіть у мовчазному російському суспільстві можуть виникнути питання. Хоча сподіватися на якісь народний бунт в Росії проти Путіна все одно вкрай наївно.

— Аналіз, проведений численними дослідниками, показує, що політичні зміни в РФ неможливі внаслідок російського Майдану, тобто знизу, бо російське суспільство атомізоване, розпорошене, залякане, не має досвіду спротиву, задурене пропагандою, не має критичної маси (особливо щодо антипутінського порядку денного). Політичні зміни в РФ можливі лише згори, внаслідок дій різних владних суб’єктів, внаслідок палацового перевороту, — вважає політичний експерт Валерій Пекар.

Кажуть, що ключі від перемоги зазвичай лежать там само, де й ключі від розв’язування війни. І це якраз може бути про Росію.

Відсутність бліцкригу і нищівні санкції Заходу не могли не похитнути віри російської еліти в Путіна. Статки найбагатших російських бізнесменів скоротилися за тиждень війни майже на $40 млрд. Головні бенефіціари нинішньої російської системи — чиновники найвищого рангу, керівники держкорпорацій, так звані депутати Думи та Ради Федерації, губернатори, багатозіркові генерали армії, ФСБ, ГРУ — втрачають вілли в Італії, депозити в Швейцарії і масово вивозять свої родини туди, де ще приймають – переважно в ОАЕ.

— Зараз у цій елітній групі панує страх і фрустрація. Головне слово у кабінетах Кремля, Луб’янки та Старої площі зараз — “він нас обдурив”. Усе їхнє солодке життя Путін обнулив російсько-українською війною, зробивши для них недоступними їхні гроші та їхні вілли в найкращих місцях світу, а лояльності вимагає ще більше попри те, що співучасть у цій війні багатьох із них поіменно робить військовими злочинцями й об’єктами уваги Гаазького трибуналу. Вони з Путіним так не домовлялися. Його здадуть найближчими днями. Маси Росії безмовні, народної революції нічого очікувати. А буде, і дуже-дуже скоро, верхівковий внутрішньоелітний переворот, — прогнозує російський історик і політолог Андрій Зубов.

Росія дійсно знає багато прикладів подібних палацових переворотів — зняття Хрущова в 1964 році, загибель імператора Павла І у 1801 році або дивна смерть Сталіна в березні 1953 року. Не дивно, що зараз Путін ховається в бункері на Уралі, не проводить особистих зустрічей і навіть найвідданіших соратників тримає на відстані 5-метрового столу. Але вічно бігати не вийде. Як каже президент Володимир Зеленський – “смерть бігунам”!