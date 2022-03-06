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Факты / Украина

РФ обстреляла из Градов институт в Харькове, где находится ядерная установка — СБУ

Валентина Летяк редактор ленты
Харківський фізико-технічний інститут (

По территории Национального научного центра Харьковский физико-технический институт (ННЦ ХФТИ) российские захватчики ударили из РСЗО Град.

Это очень опасный объект, поскольку здесь находится опытная ядерная установка Источник нейтронов, в активную зону которой загружено 37 топливных ядерных элементов.

В областном управлении СБУ говорят, что попадание снарядов в эту установку и хранилища ядерных материалов могло привести к масштабной экологической катастрофе.

Прокуратура Харьковской области открыла уголовное производство по ст. 441 Уголовного кодекса Украины (экоцид), а СБУ продолжает собирать доказательства в Гаагу.

6 марта российские войска продолжают обстреливать жилые кварталы Харькова и другие населенные пункты области.

Наибольшим бомбардировкам подвергся жилой массив Салтовка, а именно улицы Дружбы народов, Родниковая, Бучмы, Сердюка, Метростроителей, Гвардейцев Широнинцев, Натальи Ужвий.

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Фото: СБУ

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