РФ обстріляла з Градів інститут у Харкові, де розташовується ядерна установка – СБУ

По території Національного наукового центру Харківський фізико-технічний інститут (ННЦ ХФТІ) російські загарбники вдарили з РСЗВ Град.

Це дуже небезпечний об’єкти, бо тут знаходиться дослідна ядерна установка Джерело нейтронів, в активну зону якої завантажено 37 паливних ядерних елементів.

В обласному управлінні СБУ кажуть, що влучення снарядів в цю установку та сховища ядерних матеріалів могло призвести до масштабної екологічної катастрофи.

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Прокуратура Харківської області відкрила кримінальне провадження за ст. 441 Кримінального кодексу України (екоцид), а СБУ продовжує збирати докази до Гааги.

6 березня російські війська продовжують обстрілювати житлові квартали Харкова та інші населені пункти області.

Найбільших бомбардувань зазнав житловий масив Салтівка, а саме вулиці Дружби народів, Джерельна, Бучми, Сердюка, Метробудівників, Гвардійців Широнінців, Наталії Ужвій.

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