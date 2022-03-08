Почти 100% вооруженных сил, которые Россия ранее собирала на границах Украины, уже задействованы в боевых действиях на украинских территориях.

Об этом в комментарии CNN сообщил высокопоставленный представитель оборонного ведомства США.

— Россия задействовала почти 100% боевой мощи, которая была размещена на границе Украины и в Беларуси, — констатировал высокопоставленный представитель оборонного ведомства США.

В Пентагоне отметили, что Россия запустила уже более 625 ракет по Украине.

Чиновник добавил, что хотя возможность закрытия воздушного пространства над Украиной все еще оспаривается, США считают, что президент Украины Владимир Зеленский располагает подавляющим большинством своих самолетов, а также оружием класса земля-воздух для защиты воздушного украинского пространства.

Напомним, ранее в оборонном ведомстве Соединенных Штатов сообщали, что Российская Федерация задействовала примерно 95% своей боевой мощи и выпустила по Украине больше 600 ракет.