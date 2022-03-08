Майже 100% збройних сил, які раніше збирала Росія на кордонах України, вже задіяні в бойових діях на українських територіях.

Про це у коментарі CNN повідомив високопоставлений представник оборонного відомства США.

– Росія задіяла майже 100% бойової могутності, яка була розміщена на кордоні України та Білорусі, – сказав високопоставлений представник оборонного відомства США.

У Пентагоні зазначили, що Росія також запустила вже понад 625 ракет по Україні.

Чиновник додав, що хоча можливість закрити повітряний простір над Україною все ще відкидається, США вважають, що президент України Володимир Зеленський має в своєму розпорядженні переважну більшість своїх літаків, а також зброю класу земля-повітря для захисту повітряного українського простору.

Нагадаємо, раніше в оборонному відомстві Сполучених Штатів повідомляли, що Російська Федерація задіяла приблизно 95% своєї бойової сили і випустила по Україні понад 600 ракет.