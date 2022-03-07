Россия задействовала 95% своих боевых мощностей на территории Украины – Пентагон

Россия направила 95% своей военной мощи в Украину.

Об этом в комментарии журналистам заявил неназванный высокопоставленный представитель оборонного ведомства США.

Представитель Пентагона добавил, что с 24 февраля Россия выпустила всего 600 ракет по украинским городам. Он добавил, что Российская Федерация направила на территорию Украины около 95% своей боевой мощи.

По словам чиновника, в воскресенье США наблюдали бои в Херсоне и Николаеве, а российские войска все еще пытаются оцепить Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

– Но эти попытки наталкиваются на сильное сопротивление украинцев, что замедляет российское наступление, – пишет издание.

В ведомстве пока не могут сообщить, насколько продвинулась массивная российская колонна, идущая с севера в Киев. В конце прошлой недели она находилась примерно в 25 километрах от центра столицы.

Чиновник также сказал, что США не наблюдали десантных операций вблизи Одессы и не считают их неизбежными.

Представитель Пентагона затруднился подтвердить сообщение о том, что россияне открыли огонь протестующим в Киеве или нарушили соглашение о прекращении огня, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры.

Он также затруднился подтвердить сообщение о том, что россияне призывают резервистов.