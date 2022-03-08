Зеленский наградил 96 украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский отметил наградами 96 украинских военных.

Об этом глава государства заявил в своем регулярном видеообращении к украинцам.

— Сегодня я подписал указ о награждении государственными наградами Украины 96 украинских героев, наших военных, — сказал президент.

Он привел в пример некоторых военнослужащих, заслуживших награды.

Так, орденом Богдана Хмельницкого II степени награждены:

Майор Сак Александр Александрович – командир механизированного батальона, вступивший в бой с батальонной группой врага и победивший благодаря рациональному подходу к ведению боя и нестандартной тактике.

Капитан Силивакин Ростислав Александрович — командир механизированного батальона, успешно боровшийся с превосходящими силами противника, освобождая украинские города и села на Сумщине.

Орденом Богдана Хмельницкого III степени президентом награждены:

Лейтенант Лозовой Игорь Сергеевич. Действуя в составе группы, он остановил колонну вражеской техники в количестве около 150 единиц, которая двигалась в направлении трассы Житомир — Киев. Уничтожены две единицы техники и значительное количество живой силы противника.

Лейтенант Потуремец Виталий Викторович. В бою проявил образцовое мужество и хладнокровие, благодаря чему уничтожил колонну техники вблизи города, в результате чего был ранен.

Орденом за мужество III степени Зеленским награжден:

Мастер-сержант Варелюк Валентин Викторович – командир автомобильного взвода, который, благодаря храбрым действиям и личной решимости, танковое подразделение вовремя получило горючее и вышло из окружения, по дороге уничтожая врага.