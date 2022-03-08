Зеленський нагородив 96 українських військових

Президент України Володимир Зеленський відзначив нагородами 96 українських військових.
Про це глава держави заявив у своєму регулярному відеозверненні до українців.
– Сьогодні я підписав указ про відзначення державними нагородами України 96 українських героїв, наших військових, – сказав президент.
Він навів як приклад деяких військовослужбовців, які заслужили нагороди.
Так, орденом Богдана Хмельницького II ступеня нагороджені:
- Майор Сак Олександр Олександрович – командир механізованого батальйону, який вступив у бій з батальйонною групою ворога і переміг завдяки раціональному підходу до ведення бою та нестандартної тактики.
- Капітан Силівакін Ростислав Олександрович – командир механізованого батальйону, який успішно боровся з переважаючими силами противника, звільняючи українські міста і села на Сумщині.
Орденом Богдана Хмельницького III ступеня президентом нагороджені:
- Лейтенант Лозовий Ігор Сергійович. Діючи у складі групи, він зупинив колону ворожої техніки у кількості близько 150 одиниць, яка рухалась у напрямку траси Житомир – Київ. Знищено дві одиниці техніки та значна кількість живої сили противника.
- Лейтенант Потуремець Віталій Вікторович. У бою проявив зразкову мужність та холоднокровність, завдяки чому знищив колону техніки поблизу міста Київ, внаслідок чого був поранений.
Орденом за мужність III ступеня Зеленським нагороджений:
- Майстер-сержант Варелюк Валентин Вікторович – командир автомобільного взводу, завдяки хоробрим діям і особистій рішучості якого танковий підрозділ вчасно отримав пальне і вийшов з оточення, дорогою знищуючи ворога.
– Всі 96 наших героїв – як ці п’ятеро! Наша вдячність – безмежна, – резюмував Володимир Зеленський.