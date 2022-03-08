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Факты / Украина

Более 12 000 человек: Генштаб назвал обновленные потери РФ в войне с Украиной

Марта Бондаренко редактор ленты
Более 12 000 человек: Генштаб назвал обновленные потери РФ в войне с Украиной

С начала российского вторжения в Украину вооруженные силы противника понесли немалые потери как среди личного состава, так и технического оснащения.

По данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери российского оккупанта с 24 февраля по 7 марта включительно ориентировочно составили:

  • личного состава – более 12 000 человек,
  • танков ‒ 303 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1036 ед,
  • артиллерийских систем – 120 ед,
  • РСЗО — 56 ед,
  • средства ПВО — 27 ед,
  • самолетов – 48 ед,
  • вертолетов – 80 ед,
  • автомобильной техники — 474 ед,
  • корабли /катера — 3 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Пока данные уточняются, ведь подсчет осложняется высокой интенсивностью ведения боев.

Накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что российские военные планируют активизировать авиацию для бомбардировки крупных городов и промышленной инфраструктуры. Для этого оккупанты перебрасывают на территорию Беларуси авиационные подразделения Центрального и Восточного военных округов.

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Фото: Генштаб ВСУ

Источник: Генштаб ВСУ

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