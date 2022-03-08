С начала российского вторжения в Украину вооруженные силы противника понесли немалые потери как среди личного состава, так и технического оснащения.
По данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери российского оккупанта с 24 февраля по 7 марта включительно ориентировочно составили:
- личного состава – более 12 000 человек,
- танков ‒ 303 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1036 ед,
- артиллерийских систем – 120 ед,
- РСЗО — 56 ед,
- средства ПВО — 27 ед,
- самолетов – 48 ед,
- вертолетов – 80 ед,
- автомобильной техники — 474 ед,
- корабли /катера — 3 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
Пока данные уточняются, ведь подсчет осложняется высокой интенсивностью ведения боев.
Накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что российские военные планируют активизировать авиацию для бомбардировки крупных городов и промышленной инфраструктуры. Для этого оккупанты перебрасывают на территорию Беларуси авиационные подразделения Центрального и Восточного военных округов.
Фото: Генштаб ВСУ