С начала российского вторжения в Украину вооруженные силы противника понесли немалые потери как среди личного состава, так и технического оснащения.

По данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери российского оккупанта с 24 февраля по 7 марта включительно ориентировочно составили:

личного состава – более 12 000 человек,

танков ‒ 303 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1036 ед,

артиллерийских систем – 120 ед,

РСЗО — 56 ед,

средства ПВО — 27 ед,

самолетов – 48 ед,

вертолетов – 80 ед,

автомобильной техники — 474 ед,

корабли /катера — 3 ед,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Пока данные уточняются, ведь подсчет осложняется высокой интенсивностью ведения боев.

Накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что российские военные планируют активизировать авиацию для бомбардировки крупных городов и промышленной инфраструктуры. Для этого оккупанты перебрасывают на территорию Беларуси авиационные подразделения Центрального и Восточного военных округов.

Фото: Генштаб ВСУ