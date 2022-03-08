Від початку російського вторгнення в Україну збройні сили противника зазнали чималих втрат як серед особового складу, так і технічного оснащення.

За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати російського окупанта з 24 лютого до 7 березня включно орієнтовно становлять:

особового складу – понад 12 000 осіб,

танків ‒ 303 од.,

бойових броньованих машин ‒ 1036 од.,

артилерійських систем – 120 од.,

РСЗВ – 56 од.,

засоби ППО – 27 од.,

літаків – 48 од.,

гелікоптерів – 80 од,

автомобільної техніки – 474 од.,

кораблі /катери – 3 од.,

цистерн з ПММ – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

Наразі дані уточнюються, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю ведення боїв.

Напередодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські загарбники планують активізувати авіацію для бомбардування великих міст та промислової інфраструктури. Для цього окупанти перекидають на територію Білорусі авіаційні підрозділи Центрального та Східного воєнних округів.

Фото: Генштаб ЗСУ