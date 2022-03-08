Откуда вернутся в Украину миротворцы ВСУ

Вооруженные Силы Украины продолжали выполнение задач в миротворческих миссиях и вносили весомый вклад в дело построения мира на всей планете и по сей день.

Сегодня стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский отзывает всех украинских миротворцев из всех миссий в мире по обороне государства против российского агрессора.

Согласно данным ВСУ, по состоянию на июль 2021 года, 331 военнослужащий Вооруженных Сил Украины принимал участие в 8 международных операциях по поддержанию мира и безопасности под руководством ООН, НАТО и в составе совместных миротворческих сил.

На постоянной основе за границей выполняли задания два национальных контингента и национальный персонал.

Первый контингент – 18 отдельный вертолетный отряд, дислоцируется и выполняет задания на Африканском континенте в составе Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго с марта 2012 года.

Общая численность контингента составляет 250 человек (126 офицеров и 124 старшинского, сержантского и рядового состава).

На вооружении подразделения находится 8 вертолетов – 4 транспортно-боевых Ми-8 и 4 транспортных Ми-8, а также 53 единицы автомобильной и специальной техники. Подразделение дислоцируется на аэродромах г. Гома, г. Бени, г. Калемие и г. Буния.

Второй национальный контингент – это инженерное подразделение, которое выполняет задачи в составе КФОР под непосредственным руководством командующего силами КФОР, Миссии НАТО и базируется на военной базе Новосело в Косово, Республика Сербия.

Общая численность контингента составляет 40 человек, которые выполняют задачи по обеспечению свободы передвижения по территории Косово, отдельных мер инженерного оборудования местоположений войск и разминирования местности в интересах многонациональных подразделений сил КФОР.

45 представителей национального персонала выполняют задачи в миссиях ООН, НАТО и совместных миротворческих силах, среди которых: Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (10 человек), Миссия ООН в Косово (2 человека), Миссия ООН в Республике Южный Судан (4 человека) ), Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьей (6 человек), Силы ООН по поддержанию мира на Кипре (1 человек), Многопрофильная интегрированная Миссия ООН по стабилизации в Мали (12 человек), а также Совместные миротворческие силы в зоне безопасности Приднестровского региона Республики Молдова (10 военных наблюдателей).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский наградил 96 украинских военных.

Об этом глава государства заявил в своем регулярном видеообращении к украинцам. Он привел в пример некоторых из военнослужащих, заслуживших награды.