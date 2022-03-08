Звідки повернуться в Україну миротворці ЗСУ

Збройні Сили України продовжували виконання завдань у миротворчих місіях та вносили вагомий вклад в справу побудови миру на всій планеті й до сьогодні.

Сьогодні стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський відкликає всіх українських миротворців з усіх місій у світі для оборони держави проти російського агресора.

Згідно даним ЗСУ, станом на липень 2021 року, 331 військовослужбовець Збройних Сил України бере участь у 8 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під проводом ООН, НАТО та у складі спільних миротворчих сил.

На постійній основі за кордоном виконували завдання два національні контингенти та національний персонал.

Перший контингент – 18 окремий вертолітний загін, дислокувався та виконував завдання на Африканському континенті у складі Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго з березня 2012 року.

Загальна чисельність контингенту складає 250 осіб (126 офіцерів та 124 особи старшинського, сержантського та рядового складу).

На озброєнні підрозділу знаходиться 8 вертольотів – 4 транспортно-бойових Ми-8 та 4 транспортних Ми-8, а також 53 одиниці автомобільної та спеціальної техніки. Підрозділ дислокується на аеродромах м. Гома, м. Бені, м. Калеміє та м. Бунія.

Другий національний контингент це – інженерний підрозділ, який виконує завдання у складі КФОР під безпосереднім керівництвом командувача сил КФОР, Місії НАТО та базується на військовій базі Ново Село в Косово, Республіка Сербія.

Загальна чисельність контингенту складає 40 осіб, які виконують завдання з забезпечення свободи пересування територією Косово, окремих заходів інженерного обладнання місць розташування військ та розмінування місцевості в інтересах багатонаціональних підрозділів сил КФОР.

45 представників національного персоналу виконують завдання в місіях ООН, НАТО та спільних миротворчих силах, серед яких: Місія ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго (10 осіб), Місія ООН у Косово (2 особи), Місія ООН у Республіці Південний Судан (4 особи), Тимчасові сили ООН із забезпечення безпеки в Аб’єй (6 осіб), Сили ООН з підтримання миру на Кіпрі (1 особа), Багатопрофільна інтегрована Місія ООН зі стабілізації у Малі (12 осіб),а також Спільні миротворчі сили у зоні безпеки Придністровського регіону Республіки Молдова (10 військових спостерігачів).

Раніше президент України Володимир Зеленський відзначив нагородами 96 українських військових.

Про це глава держави заявив у своєму регулярному відеозверненні до українців. Він привів у приклад деяких з військовослужбовців, які заслужили нагороди.