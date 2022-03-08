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Факты / Украина / Общество

Зеленский отзывает украинских миротворцев для защиты государства

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский отзывает всех украинских миротворцев из всех миссий в мире для обороны государства против российского агрессора.

– Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев – высокопрофессиональных военных – со всех миссий в мире. Вместе с оборудованием. Для усиления нашей армии в отпоре российской агрессии, – сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.

Глава государства подписал указ, который вступает в силу со дня его опубликования. Однако на официальном сайте президента соответствующего указа пока нет.

Следует отметить, что речь может идти о тысячах военнослужащих, которые будут помогать Украине в войне с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил наградами 96 украинских военных.

Об этом глава государства заявил в своем регулярном видеообращении к украинцам. Он привел в пример некоторых военнослужащих, которые заслужили награды.

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