Оккупант захватил местное здание бывшей администрации Иванкова на Киевщине, пытается создать шоу с раздачей гуманитарной “помощи”. Об этом в эфире телеканала “Апостроф” рассказал журналист Богдан Аминов.

По его словам, в Иванкове происходит гуманитарная катастрофа и настоящие репрессии.

В первые 5 дней происходил расстрел гражданского населения. Убили священника православной церкви Украины Максима Козачину, моего одноклассника и товарища и многих других местных жителей. Враг ведет себя агрессивно, поэтому пока опор населения невозможен, – рассказал Акимов.

Журналист говорит, что по поселку опасно передвигаться, поэтому люди хоронят погибших родственников прямо во дворах. Кроме того, начались обыски домов, похищение людей. Ситуация тревожная.

Напомним, во временно захваченном Бердянске Запорожской области российские солдаты пытались склонить к сотрудничеству местных журналистов. Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

По его словам, враг заблокировал сотрудников в помещении информационной группы “ПРО100” и предлагал стать “пропагандистским рупором оккупации”.