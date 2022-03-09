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Факты / Украина

Репрессии и гуманитарная катастрофа: что происходит в Иванкове

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Оккупант захватил местное здание бывшей администрации Иванкова на Киевщине, пытается создать шоу с раздачей гуманитарной “помощи”. Об этом в эфире телеканала “Апостроф” рассказал журналист Богдан Аминов.

По его словам, в Иванкове происходит гуманитарная катастрофа и настоящие репрессии.

В первые 5 дней происходил расстрел гражданского населения. Убили священника православной церкви Украины Максима Козачину, моего одноклассника и товарища и многих других местных жителей. Враг ведет себя агрессивно, поэтому пока опор населения невозможен, – рассказал Акимов.

Журналист говорит, что по поселку опасно передвигаться, поэтому люди хоронят погибших родственников прямо во дворах. Кроме того, начались обыски домов, похищение людей. Ситуация тревожная.

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Напомним, во временно захваченном Бердянске Запорожской области российские солдаты пытались склонить к сотрудничеству местных журналистов. Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

По его словам, враг заблокировал сотрудников в помещении информационной группы “ПРО100” и предлагал стать “пропагандистским рупором оккупации”.

Фото: Минобороны

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