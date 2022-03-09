Во временно захваченном Бердянске Запорожской области российские солдаты пытались склонить к сотрудничеству местных журналистов. Об этом в своем Facebook сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

По его словам, враг заблокировал сотрудников в помещении информационной группы “ПРО100” и предлагал стать “пропагандистским рупором оккупации”.

Сегодня мы намеревались провести редакционное планирование на ближайшие дни и поздравить женщин с 8 марта. Вдруг пришли русские военные, с ними тоже были мужчины в балаклавах, не в военной форме. Пошли предложения работать, – прокомментировал репортер “ПРО100”.

По мнению бердянского журналиста, среди оккупантов есть специалисты по разным информационным и технологическим направлениям. Говорит – в качестве аргумента в пользу работы в новых условиях оккупации, захватчики напоминали об определенных инцидентах прошлого, когда якобы “националисты давили на местных журналистов”.

Это не сработало. Коллектив медийщиков работать отказался и после 6 часов в заложниках разошелся по домам.

Национальный союз журналистов Украины выражает солидарность с коллегами, отказывающимися работать на оккупантов. В то же время, ситуация с безопасностью журналистов и медиаработников в регионах, где присутствует российская армия, чрезвычайно тревожная, угрожающая, – добавил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Ранее мы рассказывали, в городе Малын Житомирской области в результате авиаудара погибли 5 человек, двое из них – дети 2021 года рождения.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в городе разрушены семь домов. Поисково-спасательные работы продолжаются. От ГСЧС привлечены 11 человек и две единицы техники.