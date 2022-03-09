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Факти / Україна

Евакуація пройшла із перешкодами, проте без втрат – Голова Сумської ОДА

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Евакуація пройшла із перешкодами, проте без втрат – Голова Сумської ОДА

8 березня у Сумах відбулася перша хвиля евакуації місцевих. Пройшла вона із перешкодами, проте без втрат серед людей. Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у своєму Facebook.

Виїзд із міста і рух колон зупиняли тричі. Один раз – коли колона ворожої техніки проходила повз в’їзду у Суми і лунали “постріли прикриття” від ворога – виїжджати було небезпечно. На щастя, ніхто не постраждав. Два інші рази – коли колона ворожої техніки проходила повз заїзду в місто. Ми втратили на це багато часу, але зберегли життя наших людей. Це – головне, – йдеться у повідомленні.

У першу чергу вивозили вагітних жінок, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю, а також іноземних студентів.

За словами Живицького, автобусів для евакуації мало бути набагато більше. Утім зранку, коли коридори підтвердили, більшість сумських водіїв відмовлись їхати з різних причин. На такі дії уже є відповідна реакція, згідно законів воєнного часу.

Голова Сумської ОДА також закликав людей з міста Суми та області стежити за повідомленнями з офіційних джерел, щоб не пропустити інформацію про “зелені коридори”.

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Нагадаємо, у тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області російські солдати намагалися схилити до співпраці місцевих журналістів. Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

За його словами, ворог заблокував співробітників у приміщенні інформаційної групи “ПРО100” і пропонував їм стати “пропагандистським рупором окупації”.

Фото: Дмитро Живицький

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