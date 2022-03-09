С начала российского военного вторжения на территорию Украины вражеские войска понесли значительные потери среди личного состава. Уничтожено также немало российской техники.

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 9 марта общие боевые потери российского оккупанта ориентировочно составляют:

личного состава – более 12 000 человек,

танков ‒ 317 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1070 ед,

артиллерийских систем – 120 ед,

РСЗО — 56 ед,

средства ПВО — 28 ед,

самолетов – 49 ед,

вертолетов – 81 ед,

автомобильной техники — 482 ед,

корабли /катера — 3 ед,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали о потерях врага по состоянию на 8 марта. Детальнее читайте в материале.

Фото: ВМС ВСУ