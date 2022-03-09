С начала российского военного вторжения на территорию Украины вражеские войска понесли значительные потери среди личного состава. Уничтожено также немало российской техники.
По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 9 марта общие боевые потери российского оккупанта ориентировочно составляют:
- личного состава – более 12 000 человек,
- танков ‒ 317 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1070 ед,
- артиллерийских систем – 120 ед,
- РСЗО — 56 ед,
- средства ПВО — 28 ед,
- самолетов – 49 ед,
- вертолетов – 81 ед,
- автомобильной техники — 482 ед,
- корабли /катера — 3 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
Ранее в Генштабе ВСУ рассказали о потерях врага по состоянию на 8 марта. Детальнее читайте в материале.
Фото: ВМС ВСУ