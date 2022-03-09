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Факты / Украина

Более 12 000 человек и еще 14 танков: Генштаб назвал обновленные потери РФ

Марта Бондаренко редактор ленты
Более 12 000 человек и еще 14 танков: Генштаб назвал обновленные потери РФ

С начала российского военного вторжения на территорию Украины вражеские войска понесли значительные потери среди личного состава. Уничтожено также немало российской техники.

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 9 марта общие боевые потери российского оккупанта ориентировочно составляют:

  • личного состава – более 12 000 человек,
  • танков ‒ 317 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1070 ед,
  • артиллерийских систем – 120 ед,
  • РСЗО — 56 ед,
  • средства ПВО — 28 ед,
  • самолетов – 49 ед,
  • вертолетов – 81 ед,
  • автомобильной техники — 482 ед,
  • корабли /катера — 3 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали о потерях врага по состоянию на 8 марта. Детальнее читайте в материале.

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Список российских летчиков-убийц, бомбящих города Украины

Фото: ВМС ВСУ

Источник: Генштаб ВСУ

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