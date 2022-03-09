Від початку російського воєнного вторгнення на територію України ворожі війська зазнали чималих втрат серед особового складу. Знищили також немало російської техніки.
За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 9 березня загальні бойові втрати російського окупанта орієнтовно становлять:
- особового складу – понад 12 тис. осіб,
- танків ‒ 317 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1 070 од,
- артилерійських систем – 120 од,
- РСЗВ – 56 од,
- засобів ППО – 28 од,
- літаків – 49 од,
- гелікоптерів – 81 од,
- автомобільної техніки – 482 од,
- кораблів /катерів – 3 од,
- цистерн з ПММ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.
Раніше у Генштабі ЗСУ розповіли про втрати ворога станом на 8 березня. Детальніше читайте у матеріалі.
Фото: ВМС ЗСУ