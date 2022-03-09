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Факти / Україна

Понад 12 тис. осіб та ще 14 танків: Генштаб назвав оновлені втрати РФ

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Понад 12 тис. осіб та ще 14 танків: Генштаб назвав оновлені втрати РФ

Від початку російського воєнного вторгнення на територію України ворожі війська зазнали чималих втрат серед особового складу. Знищили також немало російської техніки.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 9 березня загальні бойові втрати російського окупанта орієнтовно становлять:

  • особового складу – понад 12 тис. осіб,
  • танків ‒ 317 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1 070 од,
  • артилерійських систем – 120 од,
  • РСЗВ – 56 од,
  • засобів ППО – 28 од,
  • літаків – 49 од,
  • гелікоптерів – 81 од,
  • автомобільної техніки – 482 од,
  • кораблів /катерів – 3 од,
  • цистерн з ПММ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

Раніше у Генштабі ЗСУ розповіли про втрати ворога станом на 8 березня. Детальніше читайте у матеріалі.

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Фото: ВМС ЗСУ

Джерело: Генштаб ЗСУ

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