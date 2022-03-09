Від початку російського воєнного вторгнення на територію України ворожі війська зазнали чималих втрат серед особового складу. Знищили також немало російської техніки.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 9 березня загальні бойові втрати російського окупанта орієнтовно становлять:

особового складу – понад 12 тис. осіб,

танків ‒ 317 од,

бойових броньованих машин ‒ 1 070 од,

артилерійських систем – 120 од,

РСЗВ – 56 од,

засобів ППО – 28 од,

літаків – 49 од,

гелікоптерів – 81 од,

автомобільної техніки – 482 од,

кораблів /катерів – 3 од,

цистерн з ПММ – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

Раніше у Генштабі ЗСУ розповіли про втрати ворога станом на 8 березня. Детальніше читайте у матеріалі.

Фото: ВМС ЗСУ