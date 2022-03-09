Окупант захопив місцеву будівлю колишньої адміністрації Іванкова, що на Київщині, намагається створити шоу з роздачею гуманітарної “допомоги”. Про це в ефірі телеканалу “Апостроф” розповів журналіст Богдан Амінов.

За його словами, в Іванкові відбувається гуманітарна катастрофа та справжні репресії.

Протягом перших 5 днів відбувався розстріл цивільного населення. Вбили священика православної церкви України Максима Козачину, мого однокласника і товариша та багатьох інших місцевих. Ворог поводить себе агресивно, тому наразі супротив населення неможливий, – розповів Акімов.

Журналіст каже, що по селищі небезпечно пересуватись, тому люди ховають загиблих родичів просто на подвір’ях. Окрім того, почалися обшуки хатів, викрадення місцевих. Ситуація тривожна.

Нагадаємо, у тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області російські солдати намагалися схилити до співпраці місцевих журналістів. Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

За його словами, ворог заблокував співробітників у приміщенні інформаційної групи “ПРО100” і пропонував їм стати “пропагандистським рупором окупації”.