Оккупанты сняли фейк с работниками Запорожской АЭС — Министр энергетики

Персонал захваченной россиянами Запорожской атомной станции подвергается пыткам, а оккупанты вынудили руководство станции записать обращение, которое планируется использовать в пропангандистских целях.

Об этом в своем Facebook сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Пропагандистская машина России создаст очередной фейк, демонстрирующий своим гражданам и международному сообществу для оправдания собственных преступлений. Работники Запорожской атомной станции уже четыре дня содержатся в заложниках. Внутри станции находятся около 500 русских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены, — рассказал Герман Галущенко.

Напомним, накануне Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил о завершении украинско-российских переговоров 7 марта.