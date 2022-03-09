В Сумах во время бомбардировки агрессором жилых кварталов города из Су-25 в ночь на 8 марта погибли 22 человека, в том числе трое детей.
Среди жертв той ночи – неоднократный чемпион по самбо Артем Прийменко вместе с семьей.
Такие данные во время спецпроекта национальных телеканалов сообщил корреспондент Максим Эдель.
По словам главы Сумской облгосадминистрации Дмитрия Живицкого, травмированы также восемь человек, среди которых – пятилетняя девочка.
Вторая бомба российской авиации попала в жилой дом в селе Битица. Один человек погиб, еще один травмирован.
Третью бомбу россияне скинули на базу отдыха Солнечная поляна. Ранения получили четыре человека.
– Центр города Ахтырки полностью уничтожен, его теперь не существует, – подчеркнул корреспондент.
После почти двух часов подряд бомбардировки погиб один человек и еще 14 – ранены.
Полностью разрушены железнодорожная станция, здание исполнительного комитета, краеведческий музей, местный универмаг и торговые помещения.
ТЭЦ остановлена, электричества нет, разрушен канализационный коллектор, частично нет водоснабжения, разрушено много электроопор.
Напомним, что 8 марта в Сумах с препятствиями, но без человеческих потерь произошла первая волна эвакуации.
Выезд из города и движение колонн останавливали трижды из-за передвижения вражеской техники.
Вывозили в первую очередь беременных женщин, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью, а также иностранных студентов.
Поскольку разрешить “зеленый коридор” могут в любой момент глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий просит жителей, которые планируют эвакуироваться, быть готовыми сделать это в любой день.
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Фото: Дмитрий Живицкий