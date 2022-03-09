У Сумах під час бомбардування агресором житлових кварталів міста із Су-25 у ніч на 8 березня загинули 22 людини, серед них – троє дітей.

У Сумах назвали попередню кількість жертв нічного бомбардування / 9 фотографий

Серед жертв тієї ночі – неодноразовий чемпіон із самбо Артем Прийменко разом із родиною.

Такі дані під час спецпроєкту національних телеканалів повідомив з місця події кореспондент Максим Едель.

За словами голови Сумської облдержадміністрації Дмитра Живицького, травмовані також восьмеро людей, серед яких – п’ятирічна дівчинка.

Друга бомба російської авіації влучила в житловий будинок у селі Битиця. Одна людина загинула, ще одна травмована.

Третю бомбу росіяни скинули на базу відпочинку Сонячна поляна. Поранень зазнали четверо людей.

– Центр міста Охтирки повністю знищений, його тепер не існує, – наголосив кореспондент.

Після майже двох години поспіль бомбардування загинула одна людина та ще 14 – поранені.

У Сумах назвали попередню кількість жертв нічного бомбардування / 5 фотографий

Повністю зруйновані залізнична станція, будівля виконавчого комітету, краєзнавчий музей, місцевий універмаг та всі торговельні приміщення.

ТЕЦ зупинена, електрики немає, зруйновано каналізаційний колектор, частково немає водопостачання, зруйновано багато електроопор.

Нагадаємо, що 8 березня у Сумах з перешкодами, але без людських втрат відбулася перша хвиля евакуації.

Виїзд із міста і рух колон зупиняли тричі через пересування ворожої техніки.

Вивозили, в першу чергу, вагітних жінок, жінок із дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю, а також іноземних студентів.

Оскільки дозволити “зелений коридор” можуть будь-якої миті, голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький просить жителів, які планують евакуюватися, бути готовими зробити це в будь-який день.

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Фото: Дмитро Живицький