У Сумах назвали попередню кількість жертв нічного бомбардування

У Сумах під час бомбардування агресором житлових кварталів міста із Су-25 у ніч на 8 березня загинули 22 людини, серед них – троє дітей.
Серед жертв тієї ночі – неодноразовий чемпіон із самбо Артем Прийменко разом із родиною.
Такі дані під час спецпроєкту національних телеканалів повідомив з місця події кореспондент Максим Едель.
За словами голови Сумської облдержадміністрації Дмитра Живицького, травмовані також восьмеро людей, серед яких – п’ятирічна дівчинка.
Друга бомба російської авіації влучила в житловий будинок у селі Битиця. Одна людина загинула, ще одна травмована.
Третю бомбу росіяни скинули на базу відпочинку Сонячна поляна. Поранень зазнали четверо людей.
– Центр міста Охтирки повністю знищений, його тепер не існує, – наголосив кореспондент.
Після майже двох години поспіль бомбардування загинула одна людина та ще 14 – поранені.
Повністю зруйновані залізнична станція, будівля виконавчого комітету, краєзнавчий музей, місцевий універмаг та всі торговельні приміщення.
ТЕЦ зупинена, електрики немає, зруйновано каналізаційний колектор, частково немає водопостачання, зруйновано багато електроопор.
Нагадаємо, що 8 березня у Сумах з перешкодами, але без людських втрат відбулася перша хвиля евакуації.
Виїзд із міста і рух колон зупиняли тричі через пересування ворожої техніки.
Вивозили, в першу чергу, вагітних жінок, жінок із дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю, а також іноземних студентів.
Оскільки дозволити “зелений коридор” можуть будь-якої миті, голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький просить жителів, які планують евакуюватися, бути готовими зробити це в будь-який день.
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Фото: Дмитро Живицький