Бомбардування пологового будинку у Маріуполі не випадкове: у МЗС РФ це підтвердили

Росія планувала бомбардувати пологовий будинок у Маріуполі, озвучивши ці плани за кілька годин до нападу.

Перед тим, як було розбомблено пологову та дитячу лікарні в Маріуполі, офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Україну у створенні бойових позицій у лікарні.

Через кілька годин – відбулося бомбардування лікарні, відповідно напад не був випадковим.

На своєму регулярному брифінгу Марія Захарова заявила, що в Маріуполі “українські нацбатальйони, вигнавши персонал та пацієнтів з пологового будинку, обладнали у ньому бойові позиції”.

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Після чого вона додала, що нібито є “численні відео, що спростовують українські фейки, що підтверджують злочини Києва проти своїх громадян, удосталь знаходяться у відкритому доступі.”

Відео та фото з лікарні після бомбардування ясно показує, що там були і пацієнти, і персонал, включаючи жінок на пізні терміни вагітності, яких виносили з лікарні.

Напад Росії на пологовий будинок стався незважаючи на те, що Росія погодилася на 12-годинну паузу у військових діях, щоб дати можливість біженцям евакуюватись із низки міст та селищ.

У ніч на 10 березня в Держдепартаменті США заявили, що Росія поширює брехню в інформаційному просторі, про створення біологічної та хімічної зброї в Україні. Тим самим РФ хоче виправдати своє вторгнення до України.