Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова сообщила, что в здание Херсонского СИЗО вошли российские захватчики.

Об этом омбудсмен написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, ранее персонал и удерживаемых эвакуировали из здания.

В настоящее время российские военные обустраивают помещения для нужд подразделений Росгвардии, прибывших в Херсон накануне.

— В Херсоне и близлежащих населенных пунктах оккупанты пытаются ввести полицейский режим. Уже неправомерно арестовали более 400 граждан Украины за сопротивление властям захватчиков, — подчеркнула Людмила Денисова.

По ее словам, в изоляторе должны содержаться наши задержанные граждане.

Как сообщает местное издание Херсон.Суспільне, 9 марта российские военные захватили не СИЗО, а изолятор временного содержания по ул. Теплоэнергетиков.

По словам омбудсмена, преступные действия российских боевиков нарушают требования Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, где речь идет о защите жертв международных вооруженных конфликтов.

3 марта российские оккупанты полностью захватили здание Херсонской ОГА. С тех пор местные жители стали массово выходить на митинги с призывами к агрессору покинуть город.