Российско-оккупационные войска атакуют города и регионы Украины. Вражеские захватчики полностью захватили здание Херсонской областной государственной администрации.

Глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута отметил, что работники не бросили свои обязанности и продолжают помогать мирным жителям города.

– Рашисты полностью заняли здание Херсонской областной государственной администрации. Однако мы не оставили свои обязанности, — подчеркнул он.

Областной оперативный штаб продолжает работать и решать актуальные вопросы относительно помощи жителям области.

– Ждем гуманитарной помощи. Пожалуйста, не верьте фейкам и не паникуйте. Мы работаем согласно регламенту работы оперативного штаба, – отметил Лагута.

Ситуация в других городах Украины

Действия российское войск становятся все более агрессивными и жестокими. Захватчики наносят ракетные удары по жилым домам Чернигова, в которых живут мирные жители города.

Однако есть хорошие новости от Министерства обороны Украины. Анна Маляр сообщила, что Бучу контролируют украинские защитники, которые подняли сине-желтый флаг над городом.