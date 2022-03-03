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Факты / Украина / Общество

Вражеские войска захватили здание Херсонской ОГА

Юля Захарченко редактор ленты
Російські військові

Российско-оккупационные войска атакуют города и регионы Украины. Вражеские захватчики полностью захватили здание Херсонской областной государственной администрации.

Глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута отметил, что работники не бросили свои обязанности и продолжают помогать мирным жителям города.

– Рашисты полностью заняли здание Херсонской областной государственной администрации. Однако мы не оставили свои обязанности, — подчеркнул он.

Областной оперативный штаб продолжает работать и решать актуальные вопросы относительно помощи жителям области.

– Ждем гуманитарной помощи. Пожалуйста, не верьте фейкам и не паникуйте. Мы работаем согласно регламенту работы оперативного штаба, – отметил Лагута.

Ситуация в других городах Украины

Действия российское войск становятся все более агрессивными и жестокими. Захватчики наносят ракетные удары по жилым домам Чернигова, в которых живут мирные жители города.

Однако есть хорошие новости от Министерства обороны Украины. Анна Маляр сообщила, что Бучу контролируют украинские защитники, которые подняли сине-желтый флаг над городом.

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Фото: Dreamstime

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